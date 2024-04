Zmieniała świat swoją odwagą  

Młoda Polka po wybuchu II wojny światowej pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. W trakcie Eucharystii, kiedy idzie do Komunii Świętej, do kościoła wkraczają Niemcy. Dziewczyna zostaje złapana i przeznaczona do pracy w fabryce amunicji, a później pomaga jako kelnerka w kuchni dla niemieckich żołnierzy. Jej pracowitość i sumienność dostrzega major SS, który zatrudnia ją jako gosposię w swoim, czyli odebranym Polakom, domu. W nim dziewczyna ukrywa kilkunastu Żydów, w tym małżeństwa. Jedno z nich spodziewa się dziecka. Młoda Polka nie godzi się na pomoc w aborcji. Co ciekawe, po latach przyszywanym dziadkiem dziecka zostanie właśnie wspomniany major SS.

Historia przedstawiona w filmie jest oparta na faktach z życia Ireny Gut-Opdyke, która z narażeniem życia ratowała Żydów, później wyjechała do USA, gdzie wyszła za mąż. Została odznaczona przez Instytut Pamięci Yad Vashem. W 1984 r. przyjechała do Polski i spotkała się z rodziną. Zmarła 17 maja 2003 roku w Kalifornii, przeżywszy 85 lat.

Z okazji premiery filmu Polskę odwiedził 80-letni Roman Heller, dziecko uratowane przed aborcją przez młodą Irenę, ostatni żyjący Żyd, któremu pomogła podczas wojny, i z którym spotkała się w Monachium w latach 80. XX w.

– Jestem z pochodzenia Polakiem. Moi rodzice pochodzili z Tarnowa i Tarnobrzegu. Irena też była Polką, a to moja druga mama. Można powiedzieć, że gdzie się nie obejrzę, tam mam związki z Polską – mówił 16 kwietnia na uroczystej premierze w Warszawie.

Na premierze był obecny Roman Heller, ostatni żyjący spośród Żydów uratowanych przez Irenę Gut. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Zachęcał, by budować przyszłość, pamiętając o przeszłości, która może być przestrogą.

– Tylko jeśli wyciągniemy wnioski z przeszłości, możemy budować lepszą przyszłość. Całe życie przeżyłem w czasach pokoju. Dla mojego pokolenia okropności wojny były czymś oczywistym. Dziś mamy wojny w Ukrainie i Izraelu. Jedyne co mogę robić, to jeździć po szkołach i uczyć o tym, czym jest wojna. Być może dzięki temu więcej ludzi zrozumie, jak ważny jest pokój. Często dręczy mnie poczucie winy: dlaczego ja przeżyłem, a inni nie? Dlatego czuję się moralnie zobowiązany, by dawać coś społeczeństwu – przyznał.

Film został ciepło przyjęty przez pierwszych widzów w Polsce i Kanadzie.

Zdjęcia były kręcone przez niecały miesiąc w Lublinie, Warszawie i pod Warszawą: w Zaborowie i Zaborówku. W USA w promocję włączyła się córka Ireny Gut.

W głównych rolach występują Sophie Nelisse i Dougray Scott. W obsadzie znaleźli się również: Andrzej Seweryn, Filip Kosior, Rafał Mohr, Eliza Rycembel, Tomasz Tyndyk, Irena Melcer, Eryk Kulm Jr, Mateusz Mosiewicz, Rafał Maćkowiak, Maciej Nawrocki, Zuza Puławska, Krzysztof Szczepaniak, Aleksandar Milićević i Agata Turkot.

Reżyserią zajęła się Louise Archambault.

- To nie była historia, którą ja znałam. Ta historia do mnie przyszła w momencie, w którym dostałam zaproszenie do nagrania self-tape, a w związku z tym ona się ze mną pojawiła dopiero na pewnym etapie życia i uważam, że to jest coś najpiękniejszego. Jest to dla mnie film o niezwykłej odwadze i myślę, że ten moment, w którym teraz mamy jego premierę, w kontekście tego, co się dzieje na świecie, jest ważny - mówiła w nagraniu video na premierze przed pokazem.

Za zdjęcia odpowiada Paul Sarossy. Scenariusz napisał Dan Gordon, który jest również autorem sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku. Światowa premiera filmu miała miejsce na 48. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Film w piątek trafi na ekrany polskich kin.

Historia młodej Polki została spisana w książce „Ratowałam od zagłady. Wspomnienia” przez Irenę Gut-Opdyke i Jennifer Armstrong. Więcej o niej napiszemy w 18. numerze "Gościa Warszawskiego". Publikację będzie można wygrać, wysyłając od 2 maja maila na adres: warszawa@gosc.pl.

Otrzymają je nadawcy 5. i 10. i 15. e-maila z hasłem: "Przysięga Ireny", i z podaniem danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w Gościu Niedzielnym dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA .

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.