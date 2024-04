Z sercem na dłoni i kawałem w zanadrzu  

To pełna humoru rozmowa z Katarzyna Szkarpetowską, w której kapłan dzieli się wspomnieniami z domu rodzinnego, historią przyjaźni z ks. Pawlukiewiczem oraz drogą do powołania i latami posługi kapłańskiej. Mówi o zafascynowaniu westernami, piłką nożną i anegdotami. Dzieli się wspomnieniami z dzieciństwa, gdy bił się z bratem, zrzucał papierowe samolociki z balkonu czy sprzątał w sobotę mieszkanie.

Ale mówi też o rzeczach ważnych i pięknych.

"Pamiętam, jak wieczorami tata klękał z nami do modlitwy. Może nie codziennie, ale bardzo często. Widok klęczącego ojca to było coś wspaniałego. Tata był dla nas ogromnym autorytetem. Mama również. Troszczyła się o nas bardzo. Myślę, że łatwo z nami nie miała - ona jedna i nas pięciu" - wspomina w pierwszym rozdziale.

Książka jest dedykowana właśnie rodzicom, Zofii i Marianowi Kowalskim, z wdzięcznością za dar życia.

Czytając ją, można z dystansem spojrzeć na swoje życie, uśmiechnąć się do siebie czy nabrać nadziei na pokonywanie trudności.

"Polecam tę książkę każdemu, kto szuka wytchnienia od pogoni świata, za bogactwem, blichtrem i źle rozumianą ponadprzeciętnością, a pragnie normalności, inspiracji i nadziei, że są na tym świecie ludzie z sercem na dłoni" - pisze w przedmowie Ewa Wiśniewska z serwisu dopokiwalczysz.pl.

W autobiografii jest wiele fotografii z archiwum rodzinnego i kapłańskiego ks. Kowalskiego. Są też fotografie z balu Radia Warszawa. - Występ kabaretowy księdza stanowił zawsze główną atrakcję wieczoru. Na balu mogłam też podziwiać, jak znakomicie ksiądz czuje się na parkiecie. Dowcipy dotyczące życia na parafii, małżeńskich rozterek i kapłańskiej codzienności za każdym razem robiły furorę - przyznaje we wstępie red. Ewa Pietrzak.

Wydawnictwo Esprit ufundowało dla naszych Czytelników trzy egzemplarze autobiografii z autografem autora.

Publikację będzie można wygrać, wysyłając maila na adres: warszawa@gosc.pl.

Otrzymają je nadawcy 5. i 10. i 15. e-maila z hasłem: "Chłopak z Pragi" i podaniem danych niezbędnych do wysyłki.

