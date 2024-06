Uwielbienie 24 h

W posługę śpiewem i muzyką włączy się liczne grono osób na co dzień praktykujących ten rodzaj modlitwy. Przyjadą do Warszawy z całej Polski, by głosić chwalę Pana.

- Wierzę, że to wydarzenie będzie wielkim otwarciem czegoś nowego dla parafii, Warszawy, oby dla Polski. Jeśli stoisz na granicy, zastanawiasz się, czy zostać w tym Kościele, to przyjdź i zobacz. Nie wyjdziesz z pustyni rękoma. Będziemy adorować Pana Jezusa przez całą dobę - zachęca Bartosz Mulawa, lider Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej, który sam 9 lat temu odkrył, to czego szukał w świecie przez całe życie, i teraz żyje Bogiem.

Uwielbienie będzie prowadzone przez ewangelizatorów. Inspiracją były słowa z Księgi Izajasza, gdzie Bóg mówi „Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Teraz się zaczyna”.

Na czuwaniu będzie modlił się Witek Wilk z rodziną. Włączą się w posługę muzyczną. Roman Koszowski /Gosc Niedzielny

- To będzie czas i przestrzeń do spotkania sam na sam z Panem Bogiem. Chcemy pokazać, że we wszystkich naszych trudnościach nie jesteśmy sami. Ktoś nad tym wszystkim czuwa, ale szanuje wolność człowieka, która jest też wielkim darem od Niego dla nas. Często skupiamy się na tym, co nam nie wychodzi. A my chcemy skoncentrować się na pozytywach i wdzięczności Bogu. Będziemy dziękować za zwykłe rzeczy, których może nie doceniamy: za to, że jesteśmy sprawni i możemy pójść na spacer, za słońce i deszcz - zapowiada Piotr Słoński, jeden z organizatorów uwielbienia, które przebiegnie pod hasłem „Teraz się zaczyna. Przyjdź i zobacz”.

Jakub Bartkowiak od lat prowadzi warsztaty uwielbienia. Agata Bruchwald /Foto Gość

Uwielbienie w kościele przy ul. Rechniewskiego 14 rozpocznie się Mszą św. o godz. 8. Kulminacyjnym punktem będzie uroczysta Eucharystia o 20.00, po której modlitwa potrwa przez całą noc aż do rana. W trakcie całego wydarzenia będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Księża będą w konfesjonałach przez 24 godziny. Dla chętnych dostępna będzie modlitwa wstawiennicza. Zaplanowano także strefę rodzinną, dostępną od godz. 9 do 18, z puszczaniem baniek, tatuażami brokatowymi, balonami, kolorowankami i dmuchaną zjeżdżalnią. Przed kościołem będzie też kilku punktów gastronomicznych oferujących zdrowy i przystępny cenowo posiłek.

Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna, która działa od 2 lat w parafii św. Patryka, zaprasza także w każdy czwarty wtorek miesiąca na uwielbienie wraz z modlitwą wstawienniczą, które rozpoczyna się o 19.40.

Wydarzenie odbędzie się za zgodą biskupa Romualda Kamińskiego.