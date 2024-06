Tańce i śmiechy

Organizatorzy obiecują dostarczyć niezapomnianych chwil integracji i zabawy dla całych rodzin, także w gronie przyjaciół. Będzie też okazja do odkrycia lokalnych produktów i rzemieślniczych wyrobów.

Najmłodsi odnajdą się w strefie dziecka lub podczas gier i zabaw w ogrodzie. Starsi uczestnicy będą mogli znaleźć coś dla siebie wśród oferty około 100 wystawców, wenty i antykwariatu. Każdy natomiast zachwyci się występami na scenie i wytańczy podczas koncertu gwiazdy wieczoru – w tym roku będzie nią Studio Accantus. Będzie można się też pośmiać przy występie kabaretowym ks. Bogusława Kowalskiego.

Na scenie odbędą się pokazy taneczne i koncerty. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Przygotowaniem jarmarku zajęli się absolwenci DA Studnia działającego przy parafii św. Dominika.

- Pochodzimy z różnych stron Polski, zajmujemy się rozmaitymi rzeczami (są wśród nas między innymi informatycy, prawnicy, osoby pracujące w biznesie, finansach czy medycy), mamy różne supermoce. Kochamy się śmiać. Jarmark jest dla nas okazją, by dać coś jeszcze od siebie. To, co powoduje, że z radością wracamy na Służew, to przede wszystkim ludzie, których tutaj spotykamy. Jeśli zauważycie nas w dniu jarmarku, śmiało zagadajcie o górach, informatyce czy po prostu o pogodzie – zachęcają.

Historia Jarmarku sięga lat 90. XX wieku. Od tego czasu, z małą pandemiczną przerwą, co roku ostatnia niedziela maja jest niedzielą jarmarkową. Ma to związek z odpustem, który u dominikanów przypada 24 maja i jest wspomnieniem przeniesienia relikwii Świętego Dominika i jednocześnie początku jego procesu kanonizacyjnego.