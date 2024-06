Spośród dziewięciu diakonów, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu, siedmiu przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a dwóch - w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym "Redemptoris Mater" w Warszawie.

- Dobrze się składa, że po Zesłaniu Ducha Świętego jest wprowadzone święto Jezusa Chrystusa, Jedynego Najwyższego Kapłana. Jeżeli mądry, wielki papież Benedykt ustanawia to święto, a potem następca je podtrzymuje i rozwija, to znaczy jest jakiś powód, dla którego warto Kościołowi przypomnieć, że jest jeden kapłan - Jezus Chrystus, jeden pośrednik, bo reprezentuje i Pana Boga, i człowieka, i tylko On może być jedynym kapłanem, bo jest i ofiarnikiem, i ofiarą w jednej osobie - podkreślał w czasie uroczystości kard. Kazimierz Nycz. - To nie jest tak, że przybyło dzisiaj w Kościele 9 nowych kapłanów, a jest 400 tys. w świecie. Jest jeden pośrednik - Jezus Chrystus, a nasze, prezbiterów i biskupów, uczestnictwo w kapłaństwie - tym jedynym. Wchodzimy w kapłaństwo służebne wobec Eucharystii i słowa Bożego, wobec ludu Bożego. Mamy sprawiać i przyczyniać się do tego, że cały lud Boży będzie bardziej kapłański. Nie bez powodu w trakcie święceń kapłańskich, zarówno w homilii, jak i w tekstach tych święceń, w pytaniach pojawiają się wyróżnione dwa sakramenty - Eucharystia, dla której ustanowiony jest kapłan przede wszystkim, i sakrament odpuszczenia grzechów, sakrament pokuty. W tym was nikt nie zastąpi. Bardzo często, kiedy szukamy istoty sprawowania kapłaństwa, plączemy się po opłotkach jakichś nowoczesnych metod. Nie! Szukajmy jedynie tego fundamentu, którym są Eucharystia i sakrament pokuty, i sposobu, by współczesnego człowieka do tych dwóch sakramentów podprowadzić. To jest cała duszpasterska sztuka, wobec której staniecie teraz jako neoprezbiterzy - dodał metropolita warszawski.

Święcenia prezbiteratu przyjęli: dk. Mateusz Baran z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku, dk. Łukasz Bladosz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie, dk. Patryk Dąchór z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Połańcu, dk. Tomasz Jakubowski z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu, dk. Paweł Klefas z parafii św. Krzysztofa w Warszawie, dk. Maciej Koźba z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym, dk. Wojciech Szmidt z parafii św. Barbary w Sosnowcu, dk. Jarosław Patelka z Nowej Soli oraz dk. Michał Siatka z parafii Bożego Ciała w Gdańsku.