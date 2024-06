XVII Święto Dziękczynienia. Ze św. Jadwigą, bł. Edmundem i bł. Jerzym

To nawiązanie do postaci św. Jadwigi Królowej, patronki Polski, której relikwie zostaną wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej. - Jej życie pokazuje, że każdy z nas może na swój sposób służyć drugiemu człowiekowi, wychodząc naprzeciw tym, którzy doświadczają ubóstwa nie tylko w sensie materialnym, w wymiarze duchowym, ale i w znaczeniu deficytu głębokich więzi, wartościowych relacji, a nawet czasu dla bliskich - podkreśla kard. Kazimierz Nycz. - Każdy może służyć innym na różne sposoby, w zależności od swojego stanu: jako kapłan, siostra zakonna, rodzice, dzieci - każdy z nas może czynić to zarówno, budując relacje, więzi w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, działamy, jak i niosąc pomoc materialną potrzebującym. Dlatego zapraszam do pielgrzymowania z relikwiami patronki Polski z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej, uczestnictwa w Mszy św. dziękczynnej i radosnego celebrowania XVII Święta Dziękczynienia - zachęca metropolita warszawski.

Święta Jadwiga Królowa jest nie tylko patronką Polski, ale także rodzin, matek oczekujących potomstwa i w połogu, młodzieży, misjonarzy, uczelni wyższych, sprawujących władzę, misjonarzy, archidiecezji krakowskiej. Obchodzone po raz 17. Święto Dziękczynienia będzie okazją do uczczenia 650. rocznicy jej urodzin. W tym roku przypada także 25. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego oraz 40. rocznica śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Relikwie obu mężów Bożej opatrzności są już od ponad 10 lat czczone w wilanowskim sanktuarium.

Święto Dziękczynienia tradycyjnie rozpocznie się 10-kilometrową pieszą pielgrzymką, która wyruszy o godz. 8 z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Do grupy pielgrzymów i czcicieli św. Jadwigi ok. 11.00, przy kościele św. Antoniego Marii Zaccarii (ul. Jana III Sobieskiego 15), dołączą przedstawiciele środowisk relikwii polskich świętych i błogosławionych czczonych w Świątyni Opatrzności Bożej oraz oficjalne delegacje wraz z biskupami.

O godz. 12 rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie kard. Grzegorz Ryś. Podczas liturgii wprowadzone zostaną do Świątyni Opatrzności Bożej relikwie św. Jadwigi Królowej. Wierni odmówią Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, a przy ołtarzu znajdą się intencje nadesłane na ten dzień przez darczyńców.

Jak co roku, po Mszy św., ok. godz. 14, na wszystkich czekać będzie wiele atrakcji - koncerty, Ruchomy Teatr XXI Wieku dla Dzieci oraz specjalnie przygotowane na to wydarzenie Miasteczko dla Dzieci z rodzinną grą terenową "Okulary wiary": dzieci wraz z rodzicami przeniosą się do czasów rycerskich walk, muzyki dawnej, wykonywanej na barokowej gitarze czy lirze korbowej, znajdą się na chwilę w komnacie królowej, poznają obyczaje i średniowieczny etos. Uczestnicy gry udadzą się na spacer po ogrodzie bł. Edmunda, a także odkryją wartości, którymi żył bł. Jerzy, tworząc "drzewo dobrych uczynków". Nie zabraknie radości z zabaw ruchowych animowanych przez żonglerów i szczudlarzy oraz pląsów między ogromnymi mydlanymi bańkami.

Przybyli poznają charyzmat i działalność Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (jadwiżanek Wwawelskich), Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, założonego przez bł. E. Bojanowskiego, a także poznają historię życia i świętości bł. J. Popiełuszki, któremu została poświęcona wystawa plenerowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

O 15.00 wierni odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w niebo uniosą się baloniki z napisem: "Dziękuję".

Święto Dziękczynienia to także okazja do zwiedzania z przewodnikiem świątyni, Panteonu wraz z Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz Mt 5,14 I Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dzień zakończą Msza św. dziękczynna, modlitwa uwielbienia, wspólne śpiewanie "Barki" o 21.37 oraz iluminacja świątyni.

Jak co roku, przed świątynią po Mszy św. (od 14.30) na uczestników czekać będą występy artystów, m.in. Chóru Gospel pod przewodnictwem Piotra Pawlickiego, autora piosenek (m.in. "Bo kocham"), dyrygenta, instruktora warsztatów i laureata ogólnopolskich festiwali muzycznych. Jego chór składa się z uczestników programów telewizyjnych "Must Be the Music", "The Voice of Poland", "Bitwa na głosy", a on sam wystąpił w programie "Mam talent!".

Wielu radosnych przeżyć dostarczy chrześcijański zespół hiphopowy Muode Koty, który zadebiutował 8 lat temu pod wodzą Tomasza Karenki "Hioba". Dziś zespół tworzą: Pax, Falamir, Knopek i ROSA, którzy przyznają się do Jezusa i chcą Go uwielbiać za pomocą rapu. Pod koniec dnia, o godz. 20, w przestrzeni głównej świątyni wystąpi niezawodny Darek "Maleo" Malejonek z Przyjaciółmi wraz z grupą uwielbieniową wspólnoty Królowa Pokoju.

Ważnym punktem będzie popołudniowa kantata o bł. Edmundzie Bojanowskim, skomponowana przez Huberta Kowalskiego, kompozytora i absolwenta dyrygentury chóralnej, twórcy ICON Orkiestry, złożonej głównie ze studentów i absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej.

Podczas koncertu z okazji 25. rocznicy beatyfikacji E. Bojanowskiego o 17.30 zabrzmi w Świątyni Opatrzności Bożej kantata "Światło Prawdy - wrażliwość Miłości". Jej autor H. Kowalski w swoim dorobku ma już m.in. "Oratorium na Boże Narodzenie", musical "Zazdrosna Miłość" i wiele piosenek podejmujących problemy współczesnego świata, jak "Podaruj czas" czy "Miłość trwa". Zaproszenie na koncert można pobrać w serwisie www.centrumopatrznosci.pl/e-zaproszenie-kantata. Wstęp wolny.

Kantata "Światło Prawdy - wrażliwość Miłości" składa się z pięciu części ("Patriota", "Ojciec duchowy", "Wychowawca - opiekun", "Czciciel Bogarodzicy - oddany Maryi" oraz "Wierny Eucharystii"), nawiązujących do spuścizny, jaką pozostawił po sobie bł. E. Bojanowski.

Muzyka odwołuje się do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz do polskiej tradycji pieśni liturgicznych. Szczególnym elementem są wplecione w kantatę piosnki wiejskie autorstwa samego E. Bojanowskiego. W utworze wybrzmią także słowa bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego oraz słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Edmunda.

Kantatę wykonają: Elżbieta Wróblewska - mezzosopran, Basia Pospieszalska - śpiew, Marcin Jajkiewicz - śpiew, Ksawery Szlenkier - narrator, Joachim Mencel - lira korbowa, Michał Bąk - kontrabas oraz Szymon Tadla - cymbały. Solistom towarzyszyć będą: ICON Choir, ICON Orkiestra, Schola dzieci oraz Chór Sióstr Służebniczek.