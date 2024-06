Trzydziesty trzeci raz w historii diecezji warszawsko-praskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana pięciu diakonów szóstego roku diecezjalnego seminarium duchownego przyjęło święcenia prezbiteratu.

Święceń kapłańskich udzielił bp Romuald Kamiński.

- To najtrudniejsze zadanie: umieć autentycznie postawić pewną zaporę, przez którą nie zawładną nami wartości tego świata, ale będziemy starali się ogałacać, aby być mocni mądrością i miłością samego Pana Jezusa. Przez to będziemy Go naśladować. Pan Jezus pokazał się nam jako sługa. Święcenia kapłańskie mają wiele wspólnego z Wielkim Czwartkiem. Tam Pan Jezus, zanim zasiadł do sprawowania Eucharystii, wykonał symboliczny obrzęd umycia nóg. Wcześniej przygotował apostołów, mówiąc: „Nie przyszedłem, aby mi służono…”. Umiłujcie to, co jest prawdziwą służbą człowiekowi, służbą kształtowaną na kształt Pana Jezusa. Bądźcie kapłanami służącymi, a nie obsługiwanymi - mówił bp Romuald Kamiński, prosząc, by piękno swojej posługi nowi kapłani budowali na dwóch sakramentach: Eucharystii i sakramencie pojednania.

Święcenia kapłańskie w katedrze warszawsko-praskiej. Gość Warszawski

Nowymi kapłanami zostali: