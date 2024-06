Kościół powstaje na działce przy ul. Szeligowskiej, która przecina trasę S8, mniej więcej 700 metrów od niej. Zaprojektowali go ci sami architekci, którzy pracowali nad Świątynią Opatrzności Bożej: Jan i Lech Szymborscy. Zaplanowali oni trzynawową świątynię, zaczynającą się od absydy z chrzcielnicą i zwieńczoną również w formie absydy - prezbiterium. Aż w dziewięciu miejscach będą mogły powstać boczne ołtarze. Ksiądz Tomasz marzy, by na ścianach pojawiły się mozaiki, tłumaczące prawdy wiary, jak w świątyniach na jego rodzinnym Podkarpaciu. We Mszy św., podczas której kard. Kazimierz Nycz poświęcił ściany kaplicy, w której będą gromadzić się wierni, uczestniczył m.in. architekt Wojciech Szymborski.

Poświęcenie kaplicy w parafii błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na Szeligach. Gość Warszawski

- Uczestniczymy dzisiaj w historycznym momencie, który będzie zapisane w dziejach tego miejsca i tej parafii po wsze czasy. Dzisiaj nie tylko poświęcamy nową kaplicę, która jest częścią nowo projektowanego i budowanego kościoła, ale także dzisiaj, 1 czerwca, erygujemy kolejną, nową parafię naszej archidiecezji, pierwszą parafię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego - mówił kard. Kazimierz Nycz, wskazując że budowanie świątyń na nowych osiedlach jest ważne, ale „jeszcze ważniejsze i trudniejsze jest budowanie Kościoła z ludzi, Kościoła-wspólnoty”. - To konieczne, by prawdę o zbawieniu, prawdę o Ewangelii zanieść tym, którzy jej jeszcze nie znają. Powołujemy tu dużą parafię. Oby tylko chcieli wszyscy korzystać z tego miejsca, które im stworzyliście, z tego właśnie kościoła. Wchodzimy w nowe czasy. Jak mówi papież Franciszek, to nie są zmiany epokowe, to już po prostu zmiana epoki. Trafić z Ewangelią Jezusa Chrystusa do ludzi młodych, siedzących nieraz całymi godzinami w komórkach i internecie, to nie lada sztuka. Tu już nie wystarczy tradycyjne duszpasterstwo, dzwonienie dzwonami i czekanie, aż przyjdą do kościoła. Trzeba szukać rozmaitych sposobów, żeby trafić dzisiaj do współczesnego pokolenia. To najważniejsze zadanie dla was - mówił metropolita warszawski, zwracając się do parafian.

Proboszczem nowo utworzonej parafii bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Szeligach został ks. Tomasz Paśko. Kard. Kazimierz Nycz dziękował również ks. Grzegorzowi Kozickiemu, proboszczowi parafii w Babicach, z której wydzielono nową parafię, za duchowy i materialny wkład w budowę nowej wspólnoty. Niespełna dwa lata temu metropolita warszawski poświęcił plac, na którym powstanie nowy kościół oraz krzyż na znak zapoczątkowania nowej wspólnoty wiernych, która buduje swój kościół.

W przyszłości zabudowana zostanie nie tylko część Warszawy do trasy S8, ale także olbrzymi teren w gminie Ożarów Mazowiecki, na zachód od ekspresówki. Już dziś w granicach Warszawy mieszka ok. 10 tys. osób, a w okolicach Macierzysza i Szelig - ok. 3 tys. Niedługo może tu mieszkać nawet 30 tys. wiernych, co oznacza, że będzie to jedna z największych parafii w archidiecezji. Z najdalej oddalonych bloków do kościoła będzie ok. 1400 metrów.