Figury wykonane przez prof. Adama Myjaka, autora majestatycznej rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego, stanęły na schodach prezbiterium Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas XVII Święta Dziękczynienia poświęcili je biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej: bp Michał Janocha oraz bp Rafał Markowski. Modlitwę błogosławieństwa odmówił kard. Kazimierz Nycz.

2 czerwca 2024

Gość Warszawski

- Boże, Ty w swojej Opatrzności dałeś swojemu Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie, innych do Ciebie prowadzili i promieniowali na wspólnotę wierzących. Dziękujemy, że dałeś Kościołowi powszechnemu papieża, naszego rodaka, św. Jana Pawła II, który mężnie prowadził Twoją owczarnię, głosił Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka, i budował cywilizację miłości. Dziękujemy Ci, Boże, że dałeś Kościołowi w Polsce błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, opatrznościowego Prymasa Tysiąclecia. Boże, pokornie Cię prosimy, pobłogosław te wizerunki Jana Pawła i kard. Wyszyńskiego. Niech wszyscy, stając przed nimi, wpatrują się w przykład ich świętego życia, dążąc do doskonałości i do zjednoczenia z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech wszyscy, którzy w tej świątyni będą modlić się przez wieki, umacniają swoją miłość do Kościoła, naszej ojczyzny, naszej matki, którą obydwaj tak bardzo umiłowali. Niech ich orędownictwo wyprasza moc Ducha Świętego, aby nieustannie prowadził i wzmacniał Kościół, odnawiał oblicze ziemi, pomagał wzrastać w świętości, dochowywaniu wierności Ewangelii, we wszystkich okolicznościach życia. Abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu i aby więcej było wśród nas miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia. Niech św. Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan, którzy całkowicie zawierzyli wstawiennictwu Mary i w Niej szukali pomocy, i nas zaprowadzą do Jezusa przez Maryję. Prosimy Cię, Boże, udziel nam łaski, abyśmy pozostali wierni tej drodze także dziś, trwali przy Maryi, Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski - modlił się metropolita warszawski.

Blisko półtorametrowe rzeźby z brązu stanęły po obu bokach ołtarza. Mają symbolicznie zamykać krąg polskich świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas XVII Święta Dziękczynienia do powstającego w Wilanowie sanktuarium wprowadzono relikwie św. Jadwigi Królowej.