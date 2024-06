Pierwsze parafie neoprezbiterów

Neoprezbiterzy, którzy 1 czerwca w katedrze warszawsko-praskiej przyjęli święcenia kapłańskie, otrzymali nominacje na swoje pierwsze parafie. Dekrety wręczył biskup Romuald Kamiński.

Ks. Przemysław Dagis został mianowany wikariuszem parafii św. Karola Boromeusza przy ul. Kadetów 33 w Warszawie, ks. Artur Frej - wikariuszem parafii św. Izydora w Markach, ks. Radosław Wojciech Janowski został skierowany do parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej, ks. Mikołaj Franciszek Lipski do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, a ks. Jan Jakub Podczaski do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu.

W czasie święceń kapłańskich bp Romuald Kamiński prosił kapłanów, by zachowali w sobie wdzięczność za powołanie do ostatnich dni, zawsze na nowo ciesząc się swoją posługą sakramentalną, zwłaszcza Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

- To najtrudniejsze zadanie: umieć autentycznie postawić pewną zaporę, przez którą nie zawładną nami wartości tego świata, ale będziemy starali się ogałacać, aby być mocni mądrością i miłością samego Pana Jezusa. Przez to będziemy Go naśladować. Pan Jezus pokazał się nam jako sługa. Święcenia kapłańskie mają wiele wspólnego z Wielkim Czwartkiem. Tam Jezus, zanim zasiadł do sprawowania Eucharystii, wykonał symboliczny obrzęd umycia nóg. Wcześniej przygotował apostołów, mówiąc: „Nie przyszedłem, aby mi służono…”. Umiłujcie to, co jest prawdziwą służbą człowiekowi, służbą kształtowaną na wzór Pana Jezusa. Bądźcie kapłanami, którzy służą, a nie są obsługiwani - mówił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej do nowych kapłanów.