Jak dziś być wiernym Chrystusowi?

Książka jest odpowiedzią na list wysłany przez ks. Slipka z parafii św. Andrzeja Apostoła na Woli do niemieckiego duchownego, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. - Szukałem odpowiedzi, jak żyć Ewangelią w dzisiejszym świecie. Dużo jest takich książek na poziomie ogólności, ale życie rozgrywa się w codzienności. Zapytałem więc o to najwybitniejszego współczesnego teologa. Ponieważ teoria bez praktyki jest jałowa, w książce rozmawiamy o życiu. Udało mi się uzyskać wiele ciekawych odpowiedzi - zapowiada ks. Slipek.

Publikacja "Na drodze ku Chrystusowi" jest wyjątkowym wywiadem, w którym pytania to małe felietony, a odpowiedzi to teologiczne eseje z przypisami. Kardynał w dialogu z kapłanem odpowiada na kluczowe pytania współczesnych katolików. Nie dotyka abstrakcyjnych kwestii teologicznych, lecz ważnych dla zwykłych ludzi i duchownych konkretnych zagadnień, które rzucają światło na przyszłość Kościoła, nie tylko w nadchodzących latach.

- To książka dla poszukujących, ujęta jako rozmowa, w której kard. Müller daje odpowiedzi, pokazując temat na przestrzeni wieków, uwypuklając pierwszych myślicieli. Ale nie jest to książka tylko filozoficzna. Wyjaśnia, jak być katolikiem dziś, tłumaczy potrzebę celibatu księży, mówi, czy dopuścić diakonat kobiet. Kardynał pokazuje w niej, co może, a co nie może zmienić się w Kościele - ocenia Paweł Chmielewski, dziennikarz.

Publikacja jest też przestrogą przed tym, co dzieje się na zachodzie Europy, a czym wiele osób się zachwyca, próbując bezkrytycznie naśladować. Zachęca też, by nie dopasowywać nauki Jezusa do współczesnych trendów w świecie, a nawet niektórych Kościołach. - Niemiecką drogę synodalną, jeśli będzie ona nadal tak trwała, postrzegam jako błędną, prowadzącą do zniszczenia Kościoła. Owoce tego są mierne. W zeszłym roku 500 tys. osób wystąpiło tam z Kościoła katolickiego, a z Kościoła protestanckiego wypisało się 600 tys. osób. A przecież w protestantyzmie pary homoseksualne są błogosławione, do urzędu dopuszczone są kobiety, a mimo to więcej protestantów odeszło od Kościoła, czyli nie w tym leży rozwiązanie - mówił kard. Müller 27 maja na spotkaniu autorskim w Warszawie.

Ocenił, że w Niemczech niektórzy biskupi chcą dopasować Kościół do współczesności i dlatego w porozumieniach, które zazwyczaj zapadają we Frankfurcie, mówi się o gender, środowisku naturalnym, a nie pada słowo "Bóg". - Język przekazu czerpie z psychologii, socjologii, a zanika wymiar transcendentalny. Nie ma tam miejsca na pokój, który przynosi Jezus. Wskazuje się na wyciszająca muzykę czy na krajobraz. Jest 4-5 biskupów w Niemczech, którzy są dobrze wykwalifikowani, ale nie mają odwagi, by się przeciwstawić większości - mówił kardynał.

Pytany o Polskę w Europie, odpowiedział: - Polacy powinni śmiało wyzbyć się wszystkich kompleksów niższości w stosunku do innych regionów Europy. Jeżeli byliście w stanie przez 123 lata oprzeć się wszelkim wpływom próbującym wydrzeć wam waszą tożsamość narodową, religijną i kulturową, to możecie także dziś być samodzielnymi członkami wspólnoty europejskiej, bez przyjmowania pewnych schematów tylko po to, aby pozornie wpisać się w obowiązującą dziś modę.

