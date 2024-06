Piknik w Loretto k. Wyszkowa zorganizowały loretanki. Postawiły na wspólną Eucharystię, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, koncert harfowy, występ Małego Chóru Wielkich Serc oraz zabawy tematyczne i dmuchańce.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. plenerową, którą koncelebrowali o. Ireneusz Matysiak SSCC, duszpasterz sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, ks. dr Jarosław Wojcieski, proboszcz parafii w Pawłowicach oraz ks. Szymon Mucha, redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec”.

Modlitwie w intencji najmłodszych i ich rodziców towarzyszyły wniesione relikwie Dzieci Fatimskich, a oprawę muzyczną zapewniała schola dziecięca.

W homilii ks. Mucha, nawiązując do hasła spotkania „Razem z Aniołami wołajmy o pokój”, przypomniał I Światowe Dni Dzieci z papieżem Franciszkiem, które odbyły się w maju tego roku w Rzymie. Cytował słowa Ojca Świętego skierowane do dzieci: „Wiem, że jesteście smutni z powodu wojen”, które zostały wypowiedziane po spotkaniu z ukraińskimi, w tym rannymi dziećmi.

– Papież zachęcił wtedy „Módlmy się za dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, które cierpią z powodu wojny, za dzieci, które nie mają co jeść, są chore i nikt ich nie leczy”. Ale jak dziecko może pomóc w osiągnięciu pokoju? Przecież nie nosi karabinu, nie będzie walczyło. Matka Boża powiedziała, że dzieci mogą uratować świat przez codzienne odmawianie Różańca – przypomniał.

Nawiązał do parasola, który może chronić od deszczu lub od słońca. – Jeśli otworzymy mnóstwo parasolek, to stworzymy dach ochronny dla świata. Tym dachem jest codziennie odmawiany Różaniec – tłumaczył dzieciom.

W Pikniku Anielskim uczestniczyły także dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą.

– Jesteśmy z grupą dzieci pierwszokomunijnych z parafii św. Bartłomieja Apostoła z Pawłowic. Do przyjazdu zachęcił nas nasz proboszcz, który jest razem z nami. Moje dziecko chciało przyjechać do Loretto. Jest bardzo podekscytowane przyjęciem Pana Jezusa do swojego serca. Ja z kolei chciałam, by się pomodliło i pobawiło z rówieśnikami – mówi Natalia Lemańska.

– Chcieliśmy zobaczyć to miejsce, bo to jest nasza pierwsza pielgrzymka do Loretto. Chcieliśmy się też z naszą dwójką dzieci pomodlić wspólnie. Córka w tym roku przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Bardzo nam się podobało na pikniku. Kazanie o Różańcu i parasolu zapadnie nam w pamięci na długo. I do tego koncert chóru był super. Dzieci dobrze się bawiły – mówi Magdalena Brzywczy.

Najmłodsi mogli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, brać udział w eksperymentach fizycznych i zmaganiach sportowych oraz konkursie plastycznym.

Do Loretto przyjechały grupy dzieci z Warszawy, w tym z Rembertowa oraz Pragi, Mińska Maz., Legionowa, Ząbek, Pawłowic, Stromiec oraz pielgrzymi indywidualni.

– W ubiegłym roku na Piknik Anielski koleżanka zabrała swoje wnuczki i mówiła, że cudownie się tu bawiły. W tym roku ja zabrałam swoje, czyli: Basię i Marysię i też są zadowolone. Przyjedziemy za rok – mówi Danuta Jurkowska z parafii Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele.