Osiem mandatów z Warszawy

Koalicja Obywatelska będzie miała w Parlamencie Europejskim troje przedstawicieli, PiS - dwoje, a Konfederacja, Nowa Lewica i Trzecia Droga - po jednym. W wyborach 9 czerwca mandaty zdobyli: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marcin Kierwiński (ponad 143 tys. głosów) i Michał Szczerba (startował z piątego miejsca, ale głos na niego oddało ponad 120 tys. osób). Z PiS do Parlamentu Europejskiego dostali się: Tobiasz Bocheński (95 tys. głosów) i Małgorzata Gosiewska (99 tys. głosów). Mandat uzyskali również Robert Biedroń z Lewicy, Michał Kobosko z Trzeciej Drogi oraz Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji (ponad 102 tys. głosów). Nie zdobyła mandatu m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, choć startowała z drugiego miejsca.

Najlepsza frekwencja? W Podkowie Leśnej - 66,26 proc. Najsłabsza? W gminie Zakroczym - 32,3 proc. Za granicą zagłosowało 87,91 proc. uprawnionych, a na statkach - aż 91,56 proc. Dane z tych miejsc także zostały zaliczone do okręgu warszawskiego, czyli nr 4. Te same listy kandydatów co w stolicy zobaczyli mieszkańcy powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. W sumie do urn poszło w tym okręgu ponad 1,3 mln osób spośród ponad 2,3 mln uprawnionych, co oznacza frekwencję 56,3 proc.

W okręgu obejmującym województwo mazowieckie bez Warszawy i okolic do urn poszło 718 391 wyborców na 1 906 952 uprawnionych, co oznacza frekwencję 37,91 proc. PiS zdobył 49,17 proc. głosów, KO - 23,81 proc., Konfederacja - 12,94 proc., Trzecia Droga - 9,10 proc., a Lewica - 3,25 proc. Najlepszy wynik spośród kandydatów zdobył z dużą przewagą lider listy KO Andrzej Halicki, na którego zagłosowało 129 401 osób. Na drugim miejscu znalazł się lider listy PiS Adam Bielan z 90 690 głosami. Trzeci był startujący z 5 miejsca listy PiS Jacek Ozdoba, którego poparło 54 327 osób. To oni zasiądą w Parlamencie Europejskim.