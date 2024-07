"Msza na trudne czasy" w Wawrze

Missa in angustiis", czyli "Msza na trudne czasy", to trzecia z sześciu późnych mszy Josepha Haydna z lat 1796-1802, napisanych dla księżnej Marii Hermenegildy Esterhazy, żony patrona kompozytora. Kompozycja nosi przydomek "Nelsońska", bowiem w 1800 r., dwa lata po premierze, wykonanie mszy d-moll usłyszał sam admirał Horatio Nelson, który po zwycięstwie nad Francuzami w bitwie morskiej pod Abrukiem (1798 r.) w drodze powrotnej do Londynu odwiedził Eisenstadt.

Utwór Haydna składa się z sześciu części stałych typowych dla mszy łacińskiej "missa solemnis": Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Między solistami a chórem pojawia się w kilku częściach muzyczny dialog jako nawiązanie do praktyki liturgicznej. W Kyrie i Benedictus podziwiamy fanfary w wykonaniu trąbek i kotłów, co tworzy klimat militarystyczny, wzmacnia muzyczną ekspresję i dramatyczny charakter kompozycji Haydna.

Koncert Chóru Kameralnego "In Laetitia" i zespołu La Tempesta pod dyrygenturą Jakuba Burzyńskiego odbędzie się w kościele Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu, ul. Trakt Lubelski 157 16 czerwca o godz. 19. Na wydarzenie wstęp wolny. Projekt współfinansuje dzielnica Wawer m.st. Warszawy.

La Tempesta to jeden z czołowych polskich zespołów muzyki dawnej założony w 1998 roku w Warszawie. Wykonuje muzykę renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu w salach koncertowych oraz na festiwalach w kraju i za granicą. Zespół wydał kilkanaście płyt, w tym serię albumów poświęconych muzyce z archiwum klasztoru na Jasnej Górze oraz pierwsze polskie nagranie studyjne oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla. Jest gospodarzem festiwalu Barok w Radości, bierze udział w cyklu wykonań wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 roku zespół został nominowany w trzech kategoriach do prestiżowej nagrody Opus Klassik.

Chór Kameralny "In Laetitia" istnieje od lutego 2016 r., a od listopada 2016 r. działa pod opieką Stowarzyszenia "In Laetitia", które założyli jego członkowie. Tworzą go warszawiacy, pragnący realizować swoje muzyczne pasje. Od chwili debiutu 13 marca 2016 r. zespół dał blisko 40 koncertów. W 2019 roku chór rozpoczął współpracę z zespołem La Tempesta, z którym kilkukrotnie wykonał obszerne fragmenty chóralne "Pasji" wg św. Jana Jana Sebastiana Bacha w warszawskich kościołach, m.in. seminaryjnym i archikatedrze św. Jana, "Mszę Nelsońską" Józefa Haydna, "Vespro della Beata Virgine" Claudio Monteverdiego oraz "La Bomba" Mateo Flecha. Zespół prowadzony jest od początku przez Barbarę Kucharczyk, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina na kierunku dyrygentura chóralna oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu solowego. W obszernym repertuarze chóru znajdują się utwory Claudio Monteverdiego, Mikołaja Gomółki, Benjamina Brittena, Kurta Bikkembergsa, Mateo Flecha, Mariana Sawy, Stanisława Moryty, Ola Gjeilo, Jacquesa Arcadelta, Jana Maklakiewicza, Igora Strawińskiego, Józefa Haydna i Jana Sebastiana Bacha i innych.

Dyrygent Jakub Burzyński w 1998 roku założył zespół La Tempesta, z którym regularnie koncertuje i nagrywa repertuar z okresu XVI-XIX wieku. Jako solista wykonywał główne i drugoplanowe role w operach Charpentiera, Purcella, Vivaldiego, Haendla, Myslivečka, Mozarta, Krauzego i Zycha. Jako dyrygent od 2020 roku współpracuje z Polską Operą Królewską. Dokonał nagrań ponad 25 albumów CD dla wytwórni BIS, ARTS, DIVOX, NAXOS, MUSICON oraz DUX. Album "Vespers of Sorrow" z kompozycjami A. Vivaldiego został okrzyknięty Nagraniem Roku przez portal Music Web International, a jego fragmenty wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa do nagrodzonego na festiwalu w Cannes francuskiego filmu DIVINES. Jakub Burzyński jest kierownikiem artystycznym Festiwalu Muzycznego Barok w Radości, wieloletnim wykładowcą Letniej Szkoły w Kelč, Holešovie, Valticach i Broumovie (Czechy), kierownikiem artystycznym Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej Schloss Scharfeneck oraz stałym prelegentem Festiwalu Cichej Muzyki w Toruniu. W 2019 roku został nominowany do prestiżowej nagrody OPUS KLASSIK w kategorii Dyrygent Roku.

"Mszę Nelsońską" wykonają związani z Warszawą soliści: Barbara Kucharczyk - sopran, Daniel Oktawian Piotrowski - kontratenor, Paweł Kucharczyk - tenor, oraz Piotr Chwedorowicz - bas.