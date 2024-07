Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu została erygowana przez kard. Józefa Glempa 15 czerwca 1997 roku. Główna figura ołtarzowa, przedstawiająca św. Józefa z młodym Panem Jezusem, nawiązująca do tytułu parafii, została poświęcona w czasie obchodów jubileuszu 25-lecia parafii 12 czerwca 2022 r. przez kard. Kazimierza Nycza.

Wprowadzenie relikwii św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II w parafii w Józefosławiu

Gość Warszawski

Ołtarze boczne są wyrazem istniejącego od początku parafii kultu, a zarazem są związane z dwoma wielkimi prywatnymi objawieniami, które miały miejsce na początku XX w. - w Fatimie w 1917 r., gdzie Najświętsza Maryja Panna wezwała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, a także do objawienia Pana Jezusa i kultu Miłosierdzia Bożego, które spisała i przekazała światu w swoim "Dzienniczku" św. Faustyna. Zaprojektowane przez obecnego proboszcza parafii ks. Marka Przybylskiego swoją formą nawiązują do współczesnej architektury kościoła oraz wpisują się w wielowiekową tradycję nastaw ołtarzowych w odniesieniu do sztuki i liturgii. Ołtarze zostały wykonane przez Pracownię Artystyczno-Konserwatorską pod kierunkiem Tadeusza Barańskiego. W części głównej w nastawie ołtarzowej został położony naturalny trawertyn - kamień pochodzenia wulkanicznego, a całość nastawy została wykonana z trzech ton drewna dębowego, przyozdobionego złoceniami.

W lewym ołtarzu stoi sprowadzona z Portugalii figura fatimska. W koronie Matki Bożej jest symbolicznie umieszczony pocisk nawiązujący do zamachu na papieża Jana Pawła II na pl. św. Piotra w Watykanie 13 maja 1981 roku. W tle figury jest promienista gloria, nawiązująca do objawień, które miały miejsce w Cova da Iria i cudu słońca pod koniec tych objawień. Wokół figury zostało zawieszonych 12 gwiazd nawiązujących do Niewiasty obleczonej w słońce i wieńca z gwiazd dwunastu, opisanych w księdze Apokalipsy Nowego Testamentu. Nad całością góruje monogram imienia Maryi, wyrzeźbiony w drewnie lipowym i pozłoconym, swoim kształtem wzorowanym na monogramie znajdującym się na bramie pątniczej sanktuarium narodowego na Jasnej Górze. W skrzydłach bocznych ołtarza znajdują się wota, będące świadectwem wiary i kultu Najświętszej Maryi Panny; są także wyrazem miłości i wdzięczności wiernych za otrzymywane łaski. Wśród wielu świadectw wysłuchanych modlitw znajdują się także pamiątki historyczne, takie jak: odznaczenia państwowe i wojskowe, medal za udział w bitwie obronnej z 1918 r., kampanii wrześniowej 1939 r., opaska na rękę z Powstania Warszawskiego czy drut kolczasty i gwóźdź z podkładów kolejowych z łagru w Workucie na Syberii. Nad gablotami wotywnymi znajduje się wieniec z 20 kwiatami róż, które symbolizują dwadzieścia tajemnic różańcowych.

- Panie nieba i ziemi, pobłogosław tę figurę Najświętszej Maryi Panny przedstawioną w wizerunku fatimskim. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się zwracać w każdej potrzebie. Spraw także, byśmy jak Ona naśladowali Chrystusa i posłuszni Jej fatimskiemu wezwaniu w swoim życiu podjęli drogę nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej - modlił się bp Pikus, kropiąc wodą święconą figurę oraz nastawę ołtarzową.

W ołtarzu poświęconym Miłosierdziu Bożemu, w części głównej, zamieszczony został wizerunek Jezusa Miłosiernego z napisem: "Jezu, ufam Tobie", przekazany podczas wizji s. Faustynie. Obraz namalowany został przez krakowskiego artystę Janusza Antosza w 2009 r. i ufundowany do kościoła przez nieżyjącego już parafianina. Nad obrazem został zamieszczony wczesnochrześcijański symbol hi-ro (christos) z pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego alfa i omega, oznaczający Chrystusa, który jest początkiem i końcem wszystkiego. W bocznych skrzydłach ołtarza znalazły się obrazy św. Faustyny - Apostołki Bożego Miłosierdzia, a z drugiej strony - św. Jana Pawła II, papieża, który przyczynił się do rozpropagowania kultu i ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia w II Niedzielę Wielkanocną. Nad obrazami znajdują się herby papieża Jana Pawła II i Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała s. Faustyna. Pod obrazami świętych znajdują się relikwiaria, w których zostały umieszczone relikwie świętych - cząstka kości św. Faustyny i kropla krwi św. Jana Pawła II.

- Niech wstawiennictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła II przyczyni się w tym miejscu do otrzymywania niezliczonych łask i doświadczenia w naszej codzienności Twojego, Boże, miłosierdzia - prosił przy prawym ołtarzu bp Pikus.

W homilii biskup podkreślił, że wiele osób w historii próbowało stworzyć na ziemi jakiś raj, ale zawsze wychodziło im piekło. Dopiero Chrystus zasiał na ziemi ziarna królestwa niebieskiego, nie z tego świata. Jednym z nich jest miłosierdzie, którego każdy z nas potrzebuje. Przytoczył też historię ojca, który nauczył syna, czym jest tak naprawdę miłosierdzie, jakie przyniósł ludzkości Chrystus. - Gdy ten chłopak narozrabiał i spodziewał się od ojca kary, który ostrzegał go przed tym, ojciec zdjął swoją koszulę i pas i poprosił syna: "Bij mnie. To jest właśnie kara, żeś ty mnie nie posłuchał. Przyjmuję ją na siebie". Tak samo Jezus wziął krzyż naszych grzechów na swoje ramiona - mówił biskup, dostrzegając, że często dla samych siebie prosimy o miłosierdzie, ale dla innych żądamy raczej sprawiedliwości. - Każdy z nas potrzebuje miłosierdzia Bożego. Owoce tych ziaren zależą jednak nie tylko od nich samych, ale i od gleby. Królestwo Boże jest w każdym z nas. Pytanie tylko: obumarło czy wzrasta? - pytał.

Pod koniec Mszy św. spisano akt poświęcenia ołtarzy bocznych. Podpisali go uczestniczący w uroczystości kapłani dekanatu z dziekanem ks. Andrzejem Krynickim, niosący relikwie Rycerze Jana Pawła II oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Po Mszy odśpiewano "Hymn do św. Józefa", skomponowany przez ks. Marka Przybylskiego, a na koniec pieśń "Błogosławieni miłosierni".