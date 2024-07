Na początku uroczystej Mszy św. bp Kamiński pobłogosławił wodę i budynek kościoła, a już później sam ołtarz.

- Trzeba będzie dać świadectwo, że tu mieszkają uczniowie Chrystusa - mówił przed obrzędem.

W homilii przypomniał, że w poświęconym kościele będzie odprawiana Eucharystia i udzielane sakramenty, co jest potrzebne do budowania królestwa Bożego pośród ludzi.

- Świątynia to miejsce rozpoznawcze, które powinno dla całego społeczeństwa stanowić kamień węgielny, na którym inni się wesprą. Jest to konstrukcja społeczna, wspólnota uczniów Chrystusa, która ma dźwigać innych i budować królestwo niebieskie. Już widzimy i czujemy jak to miejsce rozpoznawcze jest dla ludzi naszego pokolenia ważne - mówił.

Nawiązując do nowoczesnego kształtu kościoła, przyznał, że jego bryła jest wkomponowania w budowane wokół mieszkania.

- Inaczej wyglądał namiot spotkania, inaczej świątynia Salomona i inaczej będzie na przykład w XXV wieku. Dziękujemy za to, co wspólnota dała od siebie dla siebie i dla przyszłych pokoleń. To działanie piękne i pożądane, a wszystko po to, by nie zapomnieć, Kto jest ważny. Po to jest nasze święte zgromadzenie, zwane Kościołem, byśmy jedni drugich wspomagali w drodze do nieba - mówił bp Kamiński.

W modlitwie uczestniczyli Jan Wagner, projektant kościoła, zastępca burmistrza Białołęki, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie parafii oraz siostry zakonne.

Uroczystość poświęcenia kościoła miała charakter dziękczynny.

- Wyrażamy wdzięczność wszystkim osobom, które nam pomagały. Prowadziliśmy zbiórki po zaprzyjaźnionych parafiach, a teraz chcemy z nadzieją iść w przyszłość. Tak wiele osób tutaj się wprowadza na nowe osiedla, chcą uczestniczyć w Eucharystii, chcą być blisko Pana Boga - podkreślał ks. Roman Kot, proboszcz parafii.

Po modlitwie odbyła się agapa.

- Przyszliśmy z rodziną, bo to nasz kościół. Wcześniej naszą parafią była parafia św. Jadwigi Śląskiej na Żeraniu. Należę do rodzinnego koła różańcowego i do chóru. Podoba mi się praca naszego proboszcza. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jest charyzmatyczny. Ufa Bogu przez Maryję. W naszej parafii dużo się dzieje, czuć tu obecność żywego Boga. Mamy piękne wieczory uwielbienia w pierwsze czwartki miesiąca - mówi Monika Kielczyk.

- Śpiewam od kilku miesięcy w chórze i właśnie przez niego odkryłam tę parafię. Dojeżdżam z Młynowa. Chór jest cudowny, proboszcz pomocny, a ludzie życzliwi. Dodatkowo piszę pracę magisterską o wydarzeniach katolickich, głównie festiwalach - mówi Justyna Różańska, studentka 5. roku geografii na UW.

W parafii prócz kół różańcowych, wspólnot bielanek, ministrantów i lektorów, działają m.in. grupa o. Pio, Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus i kręgi Peregrynującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W 13. dzień miesiąca odbywają się plenerowe drogi różańcowe, których było już ponad 70.

- Kiedy się tu sprowadziliśmy, stała już kaplica. Należymy do koła różańcowego i kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Proboszcz bardzo dużo robi na rzecz parafii. Dla nas to niedościgniony wzór kapłana, a jednocześnie człowiek pokorny, oddany, posłuszny. Poświęcił się budowie naszego kościoła. Nadal mieszka w baraku. Wystarcza mu Różaniec. W naszej parafii jest nieustanna nowenna pompejańska. Wspólnota jest oddana, ubogacają nas swoją postawą, pokazują głębię żywej wiary. Przychodzimy także na wieczory uwielbienia w pierwsze czwartki - mówią Katarzyna i Piotr Lendzionowie.

Do parafii Matki Bożej Pompejańskiej należą ulice: Delfina, Dorodna, Familijna, Gołdapska, Igrzyskowa, Kasztanowa, Klembowska, Konwaliowa, ku Rzece, Laurowa, Leszczynowa, Masztowa, Mirocińska, Modlińska, Myśliborska, Obrazkowa, Piechocka, Płużnicka, Portowa, Przaśna, Szczupacza, Zabłocka, Zakątna, Zarzecze, Żerańska, Życzliwa.

Granice parafii wyznacza czworobok miedzy Wisłą, al. Kuklińskiego, czyli trasą na most Północny, Modlińską a kanałem Żerańskim.

Ośrodek duszpasterski przy ul. Myśliborskiej 28 rozpoczął swoją działalność 4 września 2016 roku. Odbyła się wtedy pierwsza Msza św. pod gołym niebem. Działka pod budowę kościoła została zakupiona w kwietniu 2016 roku, a w lipcu wierni przywieźli w pielgrzymce w darze obraz Matki Bożej Pompejańskiej. 22 października abp Henryk Hoser SAC poświęcił plac, krzyż i kaplicę, która do czasu powstania docelowego gmachu kościoła, stanowiła tymczasowe miejsce kultu religijnego. 27 listopada 2016 roku abp Henryk Hoser podpisał dekret powołujący ośrodek duszpasterski Matki Bożej Pompejańskiej przy ulicy Myśliborskiej 28 działający na prawach parafii, co oznacza, że mogły już być prowadzone księgi parafialne i udzielane sakramenty. 7 października 2019 roku bp Romuald Kamiński podpisał dekret erygujący parafię Matki Bożej Pompejańskiej.

Kamień węgielny pod budowę kościoła pochodzi z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Poświęcił i wmurował go 9 października 2021 r. bp Kamiński.

Msze św. w obecnym kościele są odprawiane od pasterki w 2024 roku. W świątyni jest duża figura bł. Bartolo Longo, która została poświęcona 8 maja 2024 w 148. rocznicę cudu w Pompejach, św. Michała Archanioła poświęcona 4 kwietnia br., oraz św. Józefa. 11 lutego bp Jacek Grzybowski poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego wykonany w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”. Autorką pracy jest krakowska malarka Beata Stankiewicz.

Stara kaplica została już rozebrana i posłuży w 6. miejscu, tym razem w dekanacie Otwock-Kresy.