Kochali jak my

Ekspozycja to powieść o głównych protagonistach generacji. Skupia się na znaczeniu ofiary poetów w kontekście refleksji historycznej, dziedzictwa artystycznego i duchowego.

- Byli obdarzeni talentem od Boga. Wszyscy pisali charyzmatycznie. Ich poezja jest skierowana także do nas. Przypominamy ich twórczość, byśmy z powagą, miłością i szacunkiem próbowali zrozumieć ich wybór, za który płacili najwyższą cenę, zdawali sobie sprawę, co im grozi, a jednak podejmowali działanie. Pamiątki osobiste, w tym np. świadectwa szkolne, fotografie rodzinne ułatwią przeżycie wystawy z głębokim wzruszeniem, tak jak na to zasługuje ich dorobek artystyczny i ofiara życia – mówi Małgorzata Wichowska, kurator wystawy, dodając, że testament poetów szczególnie wybrzmiewający w przesłaniu „Do potomnego” Tadeusza Gajcego, który to utwór jest tytułem wystawy.

Tadeusz Gajcy z kolegami z liceum około 1939 roku. Zbiory Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza

Ekspozycja prezentuje dorobek poetów, a przy tym konspiratorów i żołnierzy oraz Warszawę międzywojenną i wojenną. Przedstawia zarówno tych, którzy walczyli i zginęli w Powstaniu Warszawskim, jak np. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński i Wojciech Mencel, jak i zamordowanych wcześniej, np. pierwszych redaktorów „SiN”-u: Wacława Bojarskiego i Andrzeja Trzebińskiego, Ewę Pohoska, jak również tych, którzy przeżyli koszmar wojny dając świadectwo losu obozowego i emigracyjnego - jak Zbigniew Chałko.

Wystawa jest czwartym projektem wystawienniczym w historii Muzeum Literatury poświęconym twórcom pokolenia wojennego. Pierwszy w 1984 roku był „Baczyński”, drugi w 1994 roku - „Dwie miłości”, a trzeci - „Sztuka i Naród” w 2014 roku.

Podstawą ekspozycji są zbiory Muzeum Literatury. - Przechowujemy i opiekujemy się pamiątki, często bardzo osobistymi po poetach Powstania Warszawskiego. Moja one także wartość emocjonalną. Nasza placówka jest trochę ich domem. Po „Baczyńskim” zyskaliśmy wspaniałe pamiątki, przede wszystkim jego prace plastyczne, tomiki rękopiśmienne. Po wystawie „Sztuka i Naród” – zespoły fotografii Gajcego, Stroińskiego, Wacława Bojarskiego, spuściznę Andrzeja Trzebińskiego. Te osobiste pamiątki – rękopisy, fotografie, dokumenty, w tym te najbardziej symboliczne, pozwalają dotknąć, przeżyć historię w wymiarze najbardziej intymnym – zauważa M. Wichowska.

Wystawę wzbogaciły eksponaty z Archiwum Akt Nowych i Muzeum Powstania Warszawskiego, co pozwoliło nam przywołać takich twórców jak Krystyna Krahelska, Teresa Bogusławska, Zygmunt Jan Rumel, których decyzje mimo różnic wieku czy doświadczeń pokoleniowych, były tożsame z wyborami poetów pokolenia wojennego – mówi Małgorzata Wichowska.

Wystawie ma bogaty program wydarzeń towarzyszących. Ich harmonogram jest następujący:

- 11 lipca o godz. 15: spotkanie na dziedzińcu Muzeum Literatury przy tablicy poświęconej Zygmuntowi Rumlowi w rocznicę śmierci poety,

- 14 lipca o godz. 16: oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską,

- 18 lipca o godz. 16: prelekcja Krzysztofa Szujeckiego „O sportowych pasjach Wojciecha Mencla – powstańca i poety”,

- 20 lipca o godz. 17: w ramach urodzin Starówki oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską,

- 21 lipca o godz. 14: oprowadzanie w jęz. angielskim przez Michała Fijałkowskiego,

- 25 lipca o godz. 16: spotkanie z prof. Izoldą Kiec, edytorką pism i biografką Ewy Pohoskiej,

- 28 lipca o godz. 14: oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską,

- 1 sierpnia o godz. 17: Godzina „W” w Muzeum Literatury, a o godz. 18: oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską,

- 2 sierpnia o godz. 14, prelekcja kustosz Maryli Śledzianowskiej „Krystyna Krahelska, poetka i żołnierz AK”,

- 4 sierpnia o godz. 15: opowieść o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim z prezentacją wystawy internetowej poświęconej poecie,

- 8 sierpnia o godz. 16: spotkanie z prof. Katarzyną Kuczyńską-Koschany „Aby podnieść różę. Poeci pokolenia wojennego i Rilke”,

- 11 sierpnia o godz. 14, oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską,

- 22 sierpnia o godz. 16: prelekcja Piotra Prasula „Poeci z kręgu „Sztuki i Narodu”,

- 1 września o godz. 16: oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowska,

- 5 września godz. 12: projekcja dokumentu filmowego „Indeks i karabin” w reż. Hanny Etemadi z udziałem autorki,

- 7 września o godz. 14: prelekcja Katarzyny Jakimiak: „O tajnym nauczaniu w okupowanej Warszawie”,

- 8 września o godz. 14: oprowadzanie kuratorskie przez kustosz Małgorzatę Wichowską.

Jedna z ostatnich fotografii Krzysztofa kamila Baczyńskiego z 1944 roku. Zbiory Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza

Wystawa potrwa do 8 września. Wstęp biletowany. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ufundowało 3 podwójne wejściówki na jej obejrzenie.

