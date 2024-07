Sierpniowe pamiątki

Srebrna puderniczka strzelec Kornelii Perzanowskiej z batalionu „Ruczaj”, którą miała w kieszonce na piersi, uratowała jej życie. Kiedy biegła do rannego, została ostrzelana przez Niemców. Coś trafiło ją prosto w serce, ale… w tym miejscu miała właśnie puderniczkę. Ocalała, a puderniczka z wyraźnym wgnieceniem znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zniszczony zegarek „cebulka” należał do s. Wandy Ostoi-Chodkowskiej „Ancilli” ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Działała w konspiracji. Była sanitariuszką w punkcie przy ul. Gęstej 1. Poległa wieczorem 1 sierpnia 1944 roku w czasie udzielania pomocy rannemu. Miała przy sobie „cebulkę”, która na zawsze zatrzymała się na godz. 8.09.

Książka Teresy Kowalik i Przemysława Słowińskiego o zrywie z 1944 roku opowiada przez pamiątki – skarby, w których zaklęte są powstańcze wspomnienia. Są ich tysiące. Te duże, jak: barykady w Alejach Jerozolimskich, „Kubuś” czy Kolumna Zygmunta, jak i te małe: klamka od drzwi na Starym Mieście, odznaki za waleczność, czepek pielęgniarki czy w końcu sam akt kapitulacji. Były niemymi świadkami historii, które w książce są jakby pretekstem do snucia opowieści o społecznych, politycznych, wojskowych, technicznych i kulturalnych aspektach Powstania.

„Najmłodsze dzieci, przerażone i często głodne, nie zawsze rozumiały, dlaczego toczą się wokół nich tak straszne wydarzenia. Nie ginęły z bronią w ręku, lecz umierały z powodu głodu i stresu. Satyryczny teatr lalkowy Kukiełki pod Barykadą był fenomenem powstańczej Warszawy. W ogarniętym walkami mieście dawał spektakle w bramach, na podwórkach, w mieszkaniach, schronach i piwnicach oraz w innych miejscach, gdzie ukrywała się ludność Powiśla i Śródmieścia. Działalność zainaugurował 16 sierpnia 1944 roku przy ul. Tamka 38” – przytaczają autorzy.

Książka, która zawiera też zdjęcia, powstała ku chwale heroicznym bohaterom, by ich losy nigdy więcej się nie powtórzyły. Nie odnosi się do dyskusji o słuszności Powstania.

„Nasza książka nie wnosi do tego sporu żadnego nowego komentarza politycznego czy historycznego. Przybliża za to czas próby i honoru poprzez przedmioty, rzeczy, którymi posługiwali się powstańcy, żołnierze ruszający na pomoc Warszawie i zwykli mieszkańcy” – piszą autorzy.

