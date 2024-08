Obchody upamiętniające Batalion Armii Krajowej „Zaremba-Piorun” odbyły się na skwerze przy ul. Wspólnej. Uczestniczyli w nich Powstańcy i ich rodziny oraz mieszkańcy Warszawy. Wcześniej wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W świątyni parafii św. Barbary przechowywany jest powstańczy krzyż, przy którym w sierpniu i wrześniu 1944 r. odprawiano Msze św. w podwórzu kamienicy przy ul. Poznańskiej 12.

Uroczystości odbyły się m.in. przy obelisku na skwerze Batalionu Armii Krajowej „Zaremba-Piorun”. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego

- To jedyny znany nam tego rodzaju zachowany świadek bolesnej historii Warszawy. Gdy Powstańcy tracili siły fizyczne, przed tym krzyżem odzyskiwali siły ducha po to, żeby jeszcze jeden dzień, może jeszcze chwilę walczyć, dać z siebie więcej, aby z tego narodziło się dobro. Dziękuję wam za tę pamięć - mówił ks. Tomasz Zaperty, proboszcz parafii św. Barbary, zwracając się do środowisk powstańczych, wiernych i przedstawicieli Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która we współpracy z parafią zorganizowała wystawę poświęconą Batalionowi Armii Krajowej „Zaremba-Piorun”.

Jedenaście plansz zawisło na ogrodzeniu kościoła, do dziś noszącemu ślady działań wojennych.

- Zachowały się w ogrodzeniu naszego terenu kościelnego i w metalowych przęsłach, ślady kul przecinających pionowe przęsła. To wszystko świadczy o tym, jak bardzo zaciekłe to były walki. Okrucieństwo wojny, wielka niesprawiedliwość, ginący ludzie, burzone domy i nasza świątynia. Miasto zrównane z ziemią. To wszystko widzimy na utrwalonych fotografiach. To wszystko zbieraliśmy jak ziarna, by z tych ziaren coś pięknego i dobrego wykiełkowało w kolejnych pokoleniach. Te wszystkie spisane opowieści, zebrane pamiątki i zdjęcia są po to, byśmy zobaczyli, w jakich okolicznościach znaleźli się mieszkańcy Warszawy, powstańcy warszawscy, ale również i cywile. To wszystko właśnie są ziarna, które zbieramy, by z nich wyrosło dobro - mówił w homilii ks. Tomasz Zaperty, dziękując Powstańcom za ich wiarę, nadzieję i miłość, które kazały im podjąć walkę z nieprzyjacielem. - Oby wasze ideały także nam wyryły się w sercach. Żeby się z tego upiekł piękny chleb patriotyzmu, miłości do ojczyzny i odpowiedzialności, a także gotowości do poświęceń - dodał.

Po uroczystościach na Skwerze Batalionu AK „Zaremba-Piorun”, odsłonięto ekspozycję, prezentującą nigdy wcześniej niepublikowaną powstańczą kronikę batalionu, przekazaną przez Powstańców w latach 90. XX wieku parafii św. Barbary. Zawiera ona najważniejsze fakty na temat udziału Batalionu „Zaremba-Piorun” w Powstaniu Warszawskim oraz informacje o jego dowódcach i upamiętnieniu. Wystawa zadedykowana jest Stanisławowi Majewskiemu ps. Stach., który zmarł 13 grudnia 2023 r. Ekspozycja będzie dostępna do 2 października.