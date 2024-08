Ponad dwa tysiące pielgrzymów wyruszyło w 44. WAPM na Jasną Górę. Wraz z nimi idzie 450 żołnierzy. Krzysztof Petrynowski, starszy chorąży sztabowy z 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej z Grudziądza, będzie pielgrzymował po raz 7.

- Jest coś w tym wędrowaniu na Jasną Górę, o czym nie można zapomnieć przez cały rok. To doświadczenie wspólnoty Kościoła, dobroci ludzi i pokoju, których brakuje na co dzień. Jasne, to trudna droga nawet dla żołnierza zawodowego: upał, deszcz, brak snu dają się we znaki. Czasem jeszcze jakiś odcisk, który nie pozwala zapomnieć o tym, ile kilometrów jeszcze zostało na Jasną Górę. Kiedy idzie się razem, jest jakoś łatwiej, a kiedy człowiek sobie przypomni do Kogo idzie, to gotów biec, mimo zmęczenia - mówi Krzysztof Petrynowski.

W tym roku idzie obok niego Oktawian Duda, podporucznik z tego samego batalionu.

- Całe życie się zbierałem, żeby wyruszyć na pielgrzymkę. Zawsze brakowało czasu, czasem odwagi... W końcu idę, niosę w sercu jedną intencję: modlitwę za chorego syna Ksawiera - deklaruje.

Osiemnasty raz na pielgrzymi szlak wyrusza Bartłomiej Żelski z żoną Pauliną. Mieszkają w parafii św. Rafała i Alberta na Rudzie. W ubiegłym roku wędrowali tylko symbolicznie, kilka etapów. 15 sierpnia 2023 r. urodził im się drugi syn, Beniamin. Razem z 2,5-letnim Leonardem będą więc jednymi z najmłodszych pątników. Nie licząc trzeciego brata, który rośnie właśnie pod sercem mamy.

- Pielgrzymka to całe nasze życie, nasi przyjaciele, nasze radości i tęsknoty. Siedem lat temu na wieczornym Apelu poprosiłem Paulinę o rękę. Zgodziła się! Nasze zaręczyny okazały się publiczne, bo całą modlitwę transmitowano w internecie, ku zaskoczeniu teściów zresztą. W tym roku idziemy dziękować za tych naszych chłopaków. No i za siebie nawzajem, oczywiście! - cieszy się Bartłomiej Żelski.

Pielgrzymów, wyruszających w blisko 300-kilometrową drogę na Jasną Górę, żegnał w kościele św. Anny kard. Kazimierz Nycz.

- Nie ma chrześcijaństwa obok życia i jego problemów, i które by się ograniczało jedynie do liturgii w Kościele - mówił.

Metropolita warszawski prosił, by pątnicy modlili się za sprawy współczesnego człowieka i świata, zwłaszcza za tych, którzy nie odczuwają głodu Eucharystii. Podkreślił, że dziś człowiek ma setki sposobów zaspokojenia swoich głodów i coraz częściej błędnie myśli, iż Pan Bóg nie jest mu do niczego potrzebny.

Znaczki grupowe WAPM

Gość Warszawski

- Ostatni raz byłam na pielgrzymce prawie 20 lat temu. W tym roku nie miałam wyboru: gdy moja siostra urodziła długo oczekiwane dziecko, i to w Święto Miłosierdzia Bożego, z radości zadeklarowałam, że w podzięce pójdę na Jasną Górę. Więc idę, pełna wewnętrznego wesela, bo jeszcze wczoraj byłam na Przystanku Jezus. Będę się modlić za Antosia, ale także o łaskę wiary dla wszystkich bliskich - zapewnia Ewa Pisarczyk, która 22 czerwca w archikatedrze św. Jana Chrzciciela złożyła na ręce biskupa Michała Janochy ślub doskonałej czystości.

W 15 grupach 44. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej z hasłem "Idę do Ojca" pielgrzymuje ponad 2100 osób. Pielgrzymi niosą ze sobą relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jerzego Popiełuszki. 14 sierpnia wejdą na Jasną Górę wraz z grupą wojskową, która liczy 450 żołnierzy i Pielgrzymką Rowerową.

Ewa Ruda będzie wędrować po raz 26. Nazwisko bardzo adekwatne do koloru włosów. T-shirt z napisem "Mała, ruda, wredna, ale jakże z siebie zadowolona" - też.

- 25. raz wędruję z grupą zieloną, salwatorianów. Zwykle szłam z synem, po raz pierwszy - gdy miał 2,5 roku. Teraz Krzysiek, jako student ratownictwa medycznego, będzie towarzyszył pielgrzymce w karetce - mówi. - Nie wyobrażam sobie, żebym nie poszła. Te dni dają mi tyle wytchnienia, oderwania od codzienności, ale też doświadczenia żywego Kościoła i dobroci ludzkiej, że kończąc pielgrzymkę już tęsknię za kolejną - deklaruje.

5 sierpnia wyruszyła na Jasną Górę także Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza oraz 33. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin. 6 sierpnia na jasnogórski szlak ruszyła też po raz 313 Warszawska Pielgrzymka Piesza z kościoła paulinów przy ul. Długiej.