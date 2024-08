Poległym na Starówce

Zaczęło się od euforii i świętowania wielkiego zwycięstwa, bo powstańcy zdobyli niemiecki pojazd gąsienicowy służący do transportu materiałów wybuchowych. Jeździli nim po ulicach Starego Miasta, prezentując zdobycz. Otaczał ich tłum wiwatujących. I nagle dramat. Huk, krzyk, płacz i lament. Czołg wybuchł. Po niektórych nie pozostało dosłownie nic. Niemożliwe było policzenie ofiar eksplozji. Resztki zwłok szuflami do śniegu zdrapywano z budynków i chodników. Ocalałych znoszono do powstańczych szpitali. Jezuita o. Tomasz Rostworowski udzielał ostatniego namaszczenia.

Powstańcy zmierzali w kierunku ul. Barokowej, gdzie mieściło się dowództwo z gen. Borem-Komorowskim na czele. Gdyby czołg tam dojechał, zginąłby cały sztab powstania.

"Przeżyłem eksplozję tylko dlatego, że jako 8-latek nie zdążyłem dobiec do niemieckiego pojazdu. Gdy już po wybuchu znalazłem się na miejscu, zastałem straszny widok. Masa trupów, szczególnie małych ciałek. Pomnik Młodego Powstańca odczytuję jako symbol dzieci, które zginęły 13 sierpnia" - wspominał w 2014 r. Krzysztof Przygoda, przewodnik warszawski.

13 sierpnia minie 80 lat od jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powstania. Z tej okazji władze Śródmieścia zapraszają na obchody rocznicowe. Rozpoczną się one o 15.30 złożeniem kwiatów i zapalenie zniczy przy 10 tablicach upamiętniających męczeństwo ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego. Ceremonia rozpocznie się na pl. Zamkowym 15/19, a następnie przeniesie się na: ul. Rycerską 12 (róg Wąskiego Dunaju), międzymurze (okolice Wąskiego Dunaju), ul. Podwale 25, ul. Kilińskiego 2, ul. Kilińskiego 3, ul. Długą 13/15, ul. Długą 7, ul. Świętojerską 4 i ul. Przyrynek 2 (róg Kościelnej).

O godz. 17 zaplanowano uroczystość przy głazie upamiętniającym ofiary wybuchu tzw. czołgu-pułapki przy ul. Kilińskiego 3.

W intencji poległych w Powstaniu Warszawskim w archikatedrze warszawskiej zostanie odprawiona Eucharystia o godz. 19.

Po niej o godz. 20 na pl. Zamkowym odbędzie się koncert "W hołdzie Bohaterom" Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod kierunkiem artystycznym Jana Lewtaka.

Uroczystości na Starym Mieście będą częścią oficjalnych obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego w Śródmieściu.