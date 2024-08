Modlitewna pamięć o Bitwie Warszawskiej

Obchody 104. rocznicy Cudu nad Wisłą rozpoczną się 13 sierpnia o godz. 18 uroczystą Eucharystią w intencji ojczyzny pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskup Antonia Guido Filipazziego, celebrowaną w konkatedrze na Kamionku, świątyni poświęconej Matce Bożej Zwycięskiej.

- W pamiętnym sierpniu 1920 roku to właśnie stamtąd, 13 sierpnia w godzinach popołudniowych, po odprawieniu nabożeństwa, ks. Ignacy Skorupka wraz z ochotnikami tworzącymi 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej wyruszył pod Ossów. Młody kapelan garnizonu praskiego gorąco wierzył w zwycięstwo. Zapewniał, że jest ono bliskie. Przeczuwał, że nadejdzie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - opisuje bp Romuald Kamiński, dodając, że Bitwa Warszawska jest tak ważna, bo jest w niej pokazana wiara narodu.

Rekonstrukcja w Ossowie odbędzie się po raz 20. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

- Nie możemy pominąć roli wiary w tej batalii, ona odegrała bardzo istotną rolę . Nie możemy pominąć, byłoby to zdradą. Był to akt zawierzenia siebie, ojczyzny, rodzin, każdego z osobna Sercu Jezusowemu i opiece Matki Bożej. Tutaj się wszystko ziściło - dodaje biskup.

W środę 14 sierpnia o godz. 21 przy krzyżu w Ossowie, upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki, odbędzie się uroczysty a pel p oległych z udziałem bp. Romuald a Kamiński ego.

15 sierpnia o godz. 8 ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej poprowadzi w tym miejscu modlitwę poranną, a o 9.30 wspólnie z kard. Nyczem odprawi Mszę św. na terenie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie.

Widowisko plenerowe, w którym bierze udział ok. 200 rekonstruktorów, przyciąga całe rodziny i jest żywą lekcją historii dla dzieci i dorosłych. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Po niej około godz.12 zaplanowano rekonstrukcję na błoniach ossowskich, którą od lat organizuje Powiatowe Centrum Kultury "Fabryczka".

"To wydarzenie nie tylko historyczne, ale również pełne emocji, patriotyzmu i dumy z bohaterskich młodych ludzi, którzy przelali swoją krew za wolność i niepodległość Polski w 1920 roku. Dołączcie do nas w Ossowie, by wspólnie uczcić pamięć bohaterów, którzy swoją odwagą i poświęceniem zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski. Niech będzie wyjątkowym momentem ten dzień, w którym razem będziemy mogli oddać hołd przeszłości i czerpać inspirację do budowania przyszłości pełnej wartości patriotycznych" - zaprasza organizator.

Z myślą o widzach udostępni ony zostanie bezpłatny transport autobusowy na trasie PKP Kobyłka Ossów- s zkoła w Ossowie. Kursy będą odbywać się co 15/20 minut od god z. 7 do 18.

Z kolei biskup Jacek Grzybowski 15 sierpnia o godz. 17 będzie przewodniczyć Eucharystii w Radzyminie na cmentarzu żołnierzy poległych w 1920 roku .

15 sierpnia modlitwa rocznicowa odbędzie się także w sanktuarium na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej.

"Podziękujemy Matce Bożej Łaskawej za to, że tak jak w XVII wieku przed zarazą, tak w 1920 roku uratowała Warszawę i Polskę przed najazdem bolszewików" - zapowiadają jezuici.

W niedzielę 18 sierpnia Eucharystia za poległych zostanie odprawiona o godz. 13 w ba zylice Świętej Trójcy w Kobyłce.

Rekonstruktorzy wcielą się w I pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej także podczas pikniku militarnego 17 sierpnia przed Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Obchodom rocznicowym będzie towarzyszył szereg wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Wystawy, spotkania, koncerty, pikniki odbędą się w obrębie kilku miejscowości, w tym w Ząbkach, Markach, Wołominie i Radzyminie, Strachowie i gminie Tłuszcz.