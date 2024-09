Publikacja daje ponadczasowy i jasny komentarz do Modlitwy Pańskiej. Krok po kroku przytacza myśli Prymasa Tysiąclecia do kolejnych jej zdań oraz przykłady z jego życia codziennego i historii powszechnej, oraz dłuższe dopowiedzenia autora.

„My na ogól mechanicznie i z przyzwyczajeniem odmawiamy »Ojce nasz«, właściwie nie zastanawiając się nad konsekwencjami i wymaganiami Chrystusa. Trzeba nauczyć się tej modlitwy, bo my jej jeszcze na ogól nie umiemy” - tłumaczył sam prymas.

- Zachowując w pamięci słowa Prymasa Tysiąclecia przeprowadziłem kilka serii rekolekcji u nazaretanek w Komańczy oraz w innych klasztorach i parafiach, czerpiąc obficie z jego myśli. Moją intencją było, aby w ich trakcie, ale także w tej książce dać przystępny i uwspółcześniony komentarz do modlitwy. Ona jest i zawsze pozostanie tajemnicą. Ważne, że możemy do tej tajemnicy się zbliżać - wyjaśnia ks. Jerzy Jarzębski.

W książce „Modlitwa doskonała. »Ojcze nasz« oczami prymasa Wyszyńskiego” autor przypomina poniekąd mimochodem wydarzenia z życia ks. Wyszyńskiego, jego cechy oraz świadectwa o nim. Wskazuje też przez analogię jego wielką miłość do Boga i do ziemskiego ojca, który po śmierci żony zajął się wychowaniem niespełna dziesięcioletniego Stefka. Przytacza też warunki, w jakich żył sam Jezus i jak słowa Modlitwy Pańskiej wpisywały się w kulturę żydowską, nawiązując też do Starego Testamentu.

Książkę, która jest kolejną o prymasie w dorobku ks. Jarzębskiego, zaraz po „Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia”, wieńczy współczesne opowiadanie autora napisane latem 2022 roku w Komańczy.

Spotkanie wokół najnowszej książki ks. Jerzego odbędzie się 12 września o godz. 18 w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie przy ul. Hlonda 1.

