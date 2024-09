Bohaterowie z naszych ulic

Małgorzata Bajor pracuje w Metrze Warszawskim od 2018 roku. Pomogła uratować życie pasażerowi, u którego nastąpiły zatrzymanie akcji serca i całkowita utrata przytomności. Natychmiast przystąpiła do reanimacji i kontynuowała ją nawet po rozładowaniu się sprzętu - defibrylatora AED. Dzięki jej odwadze i zaangażowaniu udało się przywrócić mu czynności życiowe. Arkadiusz Bekiesz wykazał się prawdziwym bohaterstwem, stając w obronie dwóch dziewczyn, zaatakowanych przez agresywnego pasażera. W grudniu 2023 r. Maciej Kielak prowadził tramwaj. Zauważył wsiadające do składu niepełnosprawne dziecko. Jego uwagę zwrócił nietypowy, jak na tę porę roku, strój - chłopiec był ubrany w krótkie spodenki, koszulkę i klapki. Motorniczy poprosił, aby dziecko zajęło miejsce jak najbliżej kabiny, aby mógł je obserwować. W tym czasie powiadomił odpowiednie służby, dzięki czemu po kilkunastu minutach dziecko zostało przekazane opiekunowi prawnemu i otrzymało opiekę medyczną. W stołecznym ratuszu nagrodzeni zostali m.in. pracownicy, których zdecydowane i bohaterskie działanie podczas wykonywania obowiązków służbowych pomogło uratować czyjeś zdrowie i życie.

Konkurs "Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom" Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował już po raz siódmy. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w Warszawie wyróżniają pracowników, którzy lubią swoją pracę, nie unikają zawodowych wyzwań, a pasażerowie i współpracownicy zawsze mogą na nich liczyć.

- Dziś chcemy uhonorować wspaniałych ludzi - pracowników warszawskich spółek transportowych. Warszawski Transport Publiczny to nie tylko nowoczesne autobusy, tramwaje oraz pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej, ale to przede wszystkim ludzie komunikacji miejskiej. To nie tylko wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, ale także wrażliwe i pełne empatii osoby, na które zawsze możemy liczyć - w różnych, często nieoczywistych sytuacjach. Dziś chcemy je docenić i przedstawić mieszkankom i mieszkańcom stolicy - mówił podczas uroczystości Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

- Mamy zaszczyt i przyjemność nagrodzić 16 niezwykłych osobowości Warszawskiego Transportu Publicznego, a przede wszystkim wspaniałych, otwartych i odważnych ludzi. Dziś chcę wam wszystkim podziękować za wasz trud i serce. Dzięki waszej pracy mieszkanki i mieszkańcy stolicy codziennie bezpiecznie docierają do domów, szkół i miejsc pracy. A w tych nieoczywistych, trudnych - zdrowotnych i nierzadko dramatycznych sytuacjach - wykazujecie się empatią i okazujecie wsparcie naszym pasażerom - dodała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Bohaterowie WTP to osoby, które uratowały życie lub zdrowie pasażerów. W tej kategorii zostali nagrodzeni pracownicy Metra Warszawskiego - Małgorzata Bajor, Małgorzata Długoszek, Mariola Magierska, Piotr Brzozowski, Kristian Kowalski i Łukasz Rogowski; Miejskich Zakładów Autobusowych - Arkadiusz Bekiesz i Marcin Miśko; Tramwajów Warszawskich - Agnieszka Mrozowska, Maciej Kielak, Konrad Trzebiński i Paweł Wójcik oraz firmy Relobus - Marcin Wesołowski.

Marcin Miśko z Miejskich Zakładów Autobusowych zaopiekował się błąkającym się po pętli 10-latkiem i powiadomił policję. Okazało się, że chłopca szukają już rodzina i służby, a on sam uciekł ze szkoły, ponieważ był prześladowany. Łukasz Rogowski pracuje w Metrze Warszawskim od 2015 roku. Tuż przed zakończeniem 12-godzinnego dyżuru uratował życie 60-letniemu pasażerowi, który zasłabł. Zanim dotarło pogotowie, dyżurny reanimował mężczyznę przez 20 minut, zarówno przy pomocy defibrylatora, jak i manualnie.

W kategorii Wybitny Pracownik WTP uhonorowane zostały osoby wyróżniające się zaangażowaniem i inicjatywą oraz pozytywnym stosunkiem do pasażerów, współpracowników i przełożonych. Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zajęła Katarzyna Wójcik z Miejskich Zakładów Autobusowych, która kieruje autobusami od 2005 roku. Nie tylko angażuje się w wydarzenia promujące komunikację miejską, ale przede wszystkim doskonale radzi sobie z różnymi niespodziewanymi sytuacjami, m.in. udzieliła pomocy dwuletniemu dziecku pozostawionemu bez opieki oraz rannemu pasażerowi, który wsiadł do autobusu z urazem głowy. Jako wolontariuszka odwiedziła jeden z warszawskich szpitali dziecięcych, gdzie zaprezentowała najmłodszym kulisy swojej pracy i dzięki temu pomogła im zapomnieć o trudach pobytu w szpitalu.

Drugim miejscem doceniony został Tadeusz Bieńko, również z MZA. Chociaż pasażerowie nie mogą zobaczyć go podczas wykonywania obowiązków zawodowych - jest ślusarzem samochodowym - to widzą efekty jego pracy. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu stał się nieformalnym opiekunem wszystkich zabytkowych pojazdów, które możemy podziwiać, m.in. podczas Nocy Muzeów. Potrafi stworzyć od zera praktycznie każdą ich część, i to bez dokumentacji. Ten prawdziwy pasjonat transportu publicznego dzieli się też wiedzą z innym pracownikami.

Trzecie miejsce w kategorii Wybitny Pracownik WTP przypadło Mariuszowi Paśkiewiczowi z Tramwajów Warszawskich. Pracuje jako motorniczy od 2016 roku. Wykazuje się ponadprzeciętną obowiązkowością, dyscypliną, punktualnością oraz wysoką kulturą osobistą. Dba o bezpieczeństwo swoje i pasażerów oraz współtworzy pozytywny wizerunek Tramwajów Warszawskich.