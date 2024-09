Z tej okazji 17 września zaplanowano premierę spektaklu „Niemyte dusze / Narkotyki” opartego na tekstach Witkacego. Dwa jego odrębne utwory o charakterze publicystycznym łączy stanowisko autora, który sam stwierdził, że pisze je, bo chce „wreszcie coś bezpośrednio pożytecznego zdziałać…”. Nakreślił w nich swój negatywny stosunek do narkotyków oraz opisał przeżycia związane z ich zażywaniem.

Monodram, w którym wystąpi Sebastian Fabiański, zabierze widzów w niespokojną podróż przez zakamarki świadomości, kształtowanej przez wpływ różnych substancji odurzających.

Pokazy spektaklu w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego przy ul. Jazdów 1 odbędą się 17, 24 oraz 25 września o godz.19.

Jednocześnie Teatr Klasyki Polskiej rozpoczynając sezon Witkacowski zaprasza 16 września o godz. 18 do Instytutu Teatralnego na czytanie performatywne „Mątwy" w reż. Tomasza Mana, a o 19:15 na debatę pt. „Witkacy, klasyk współczesności" z udziałem Tomasza Mana, prof. Jarosława Gajewskiego, dr. hab. Jarosława Cymermana oraz Antoniego Wincha. Na wydarzenie wstęp jest wolny po dokonaniu rezerwacji przez mail: bilety@instytut-teatralny.pl.

Teatr ufundował zaproszenie podwójne dla Czytelników na spektakl 24 września.

Otrzyma je nadawca 5.. e-maila wysłanego na warszawa@gosc.pl z hasłem: „Niemyte dusze” i podaniem imienia i nazwiska.

