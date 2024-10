Wręczenie statuetek zaprojektowanych przez Macieja Zychowicza odbyło się po raz pierwszy w nowej siedzibie Muzeum Historii Polski, które jest organizatorem plebiscytu. Celem wydarzenia było uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Ekspozycja „Podróż bohaterek. Powstanie kobiet” przygotowana z okazji 79. rocznicy zrywu z 1944 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego zwyciężyła w kategorii wystawa.

- Ciesze się, że laureatem zostało muzeum, od którego rozpoczęła się nowoczesna era muzealnictwa w Polsce - powiedział Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, wręczając statuetkę.

Projekt „Edukatorium Historyczno-Społeczne” realizowany przez Uniwersytet Śląski i miasto Katowice, przy współudziale UNICEF, okazał się najlepszy w kategorii edukacja, a otwarcie Centrum Kultury „Park Dzieje” w Murowanej Goślinie w kategorii wydarzenie.

Laureatów wskazali internauci w głosowaniu na finalistów wyłonionych przez jury.

W 17. edycji plebiscytu przyznano też nagrodę specjalną Muzeum Historii Polski. Odebrał ją Antoni Libera za transkrypcję „Odprawy posłów greckich”. Praca została zrealizowana po raz pierwszy w historii polskiej literatury, z inicjatywy Fundacji Kultura i Dziedzictwo ponad Granicami. Transkrypcja renesansowego tekstu pierwszego polskiego dramatu Jana Kochanowskiego miała na celu dotarcie do większego grona odbiorców. W ramach projektu Teatr Polski przygotował przedstawienie, które na stałe znalazło się w repertuarze, a Program Drugi Polskiego Radia słuchowisko.

- Nie spodziewałem się, że będę w imieniu Jana Kochanowskiego odbierał nagrodę, bo jest ona dla niego, a nie dla mnie. Kiedy otrzymałem propozycję transkrypcji „Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego, kolana się pode mną ugięły. Sam do dzisiejszego dnia mam poważne wątpliwości, czy to dobrze zrobiłem - powiedział A. Libera, odbierając statuetkę.

Ze względu na wysoki poziom zgłaszanych prac oraz zasięg terytorialny i charakter projektów w tym roku po raz pierwszy rozdane zostały nagrody jury.

- Nagroda ta powstała po to, aby wyróżnić również wartościowe projekty, które są realizowane w małych społecznościach, nie są powszechnie znane i z tego powodu nie miałyby szans na zdobycie głosów internautów - wyjaśnił Robert Kostro.

Trafiły one do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, warszawskiego Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego PTTK „Dreptaki” oraz Muzeum Pałac Saski w Kutnie.

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zostało docenione za ekspozycję „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, która powstała w ramach obchodów okrągłej rocznicy legendarnego wjazdu Ossolińskiego do Rzymu, i była pierwszą wystawą monograficzną poświęconą temu dyplomacie. Szkolny Klubu Turystyczno-Krajoznawczego PTTK „Dreptaki” wyróżniono za Muzeum Dwudniowe, czyli promowanie historii Polski na terenie danej szkoły przez rówieśników. Muzeum Pałac Saski w Kutnie zauważono za otwarcie nowej wystawy stałej, która podkreśla historię pałacu i czasy unii polsko-saskiej oraz wielowiekowe losy miasta i jego mieszkańców.

Galę rozdania nagród uświetnił występ wokalistki Anny Marii Jopek i pianisty Marcina Maseckiego.

Jury tegorocznej edycji plebiscytu tworzyli: prof. Jolanta Choińska-Mika, Mariusz Cieślik, Wojciech Duch, dr Marek Mutor, Rafał Rogulski i Gabriela Sierocińska-Dec.

W tym roku zgłoszono 135 projektów, z kraju i zagranicy, najwięcej w kategorii wydarzenie.