To nie pierwsza publikacja autorki o Powstaniu Warszawskim. Do tej pory napisała: „Miłość '44”, „Kobiety '44” czy „Warszawskie dzieci '44”.

Wszystkie są napisane prostym językiem, skierowane do szerokiego grona odbiorców, a opowiadane w nich historie są wstrząsające i mogą być bliskie każdemu człowiekowi. Mimo że nie zawierają analiz naukowo-politycznych, dzięki nim widzimy, jak wieloaspektowym wydarzeniem była walka w 1944 roku.

Temat Powstania Warszawskiego jest Agnieszce Cubale bliski za sprawą zaangażowanych w szkole nauczycieli, pogłębianiu tematu przez pisanie pracy magisterskiej na SGH o zrywie z 1944 roku, pracę w Muzeum Powstania Warszawskiego i przy opracowaniu haseł do „Wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego”.

„Zwyczajni”44” to publikacja o ludziach, o których do tej pory mówiło się mało albo nie mówiło wcale. Ich historie kolejnym pokoleniom Polaków wydawały się nieheroiczne. Choć niektórzy są powszechnie znani, to nie są kojarzeni z Powstaniem Warszawskim, np. Jerzy Andrzejewski, Miron Białoszewski, Maria Dąbrowska, Marek Hłasko, Czesław Miłosz, Anna Świrszczyńska, Maria Rodziewiczówna, Nina Andrycz, prof. Władysław Tatarkiewicz czy Jadwiga Jędrzejowska.

Agnieszka Cubała pokazała wydarzenia z sierpnia i września 1944 roku przez pryzmat 25 biografii ludzi, którzy nie będąc w strukturach wojskowych AK, stali się mimowolnymi uczestnikami zrywu. Postawiła na zwykłych ludzi i zadała pytanie, czy ich też, choć czasami byli nawet przeciwni walce, nie powinno się nazywać uczestnikami Powstania Warszawskiego.

- Powstańcy wielokrotnie opowiadali, że bez cywili nie byliby w stanie przetrwać. Ich pomoc w szpitalach, odgruzowaniu, kopaniu rowów, zdobywaniu wody była bardzo ważna. Ponosili też najwyższe ofiary, tracąc domy, rodziny i własne życie. Zginęło ich więcej niż żołnierzy. Oni nie tylko w powstaniu byli, ale w nim ginęli. Doświadczali zbiorowych gwałtów, zostawali kalekami na całe życie. O ile powstańcy działali w grupie, byli w akcji, to cywile zostali niejako pozostawieni sami sobie - przyznaje autorka.

Ostatnie strony książki przywołują wspomnienia osób, które doświadczyły traumy i musiały sobie z nią jakoś poradzić, miały poczucia winy, choć w każdym z opisanych przypadków chodziło o zupełnie inną sytuację i powody żalu czy rozczarowania.

