Otrzymali krzyże i certyfikaty

To duży wzrost zainteresowania służbą przy ołtarzu, bo dla przykładu w 2017 r. diecezja praska zyskała 137 nowych lektorów i 15 ceremoniarzy. Wyrazy uznania wyraził bp Kamiński, mówiąc, że choć biskup senior Kazimierz Romaniuk jest nieobecny na uroczystości, to jest to dla niego wielka radość, bo przez lata, prócz wielu rozlicznych posług i pracy nad przekładem Biblii, kładł nacisk na formację lektorów i ceremoniarzy.

Na samym początku Eucharystii podkreślił, jak bardzo wyjątkowy jest to czas dla wszystkich wiernych diecezji. - Nie trzeba wiele opowiadać, wystarczy spojrzeć i poczuć atmosferę dzisiejszego liturgicznego zgromadzenia, żeby powiedzieć, że dzieje się coś wyjątkowego. Pragniemy dzisiaj wspólnie - kapłani, młodzież, rodzice i przyjaciele - ogarnąć swoją modlitwą tych, którzy przyjmą dzisiaj błogosławieństwo jako nowi lektorzy i ceremoniarze w naszej wspólnocie diecezjalnej. Dzieje się to w dniu nieprzypadkowym - dzisiaj, 5 października, przypada liturgiczne wspomnienie św. Faustyny. Nie mam co do tego wątpliwości, że ona jest także w dużej mierze odpowiedzialna za to dzisiejsze zgromadzenie, ponieważ dzieje się to w roku jubileuszu jej przybycia do Ostrówka - dodał kapłan.

W homilii biskup mówił, że proklamacja słowa Bożego podczas liturgii jest bardzo ważna, ponieważ jest ono dane każdemu uczestnikowi jako wzmocnienie w codzienności ziemskiej. - Kiedy my Boże słowo przyjmujemy, ono się w naszym sercu zagnieździ po to, żeby wydać w odpowiednim czasie owoc. Ten owoc ma wymiar naszej większej mądrości, roztropności życiowej, świętości i mocy, która pomaga nam do tego, abyśmy budowali królestwo Boże. Dlatego oni są tak bardzo ważni w tej przestrzeni liturgii, szczególnie w tym momencie, kiedy służą jako ci, którzy proklamują słowo Boże, które jest od Boga - mówił.

Biskup Kamiński wyraził wdzięczność wszystkim, dzięki którym służba liturgiczna w diecezji buduje się i wzrasta. - Tak wypełnionej katedry, jak na dzisiejszej promocji, dawno nie było. To znak bardzo wymowny. Uczynię najpierw wielki ukłon wdzięczności, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają się do tego, że ta służba liturgiczna w naszej diecezji naprawdę nabiera takiego wyjątkowego wymiaru. To świadczy o tym, że jest ogromne pragnienie umiłowania Świętej Liturgii - wyjaśnił biskup.

W uroczystości uczestniczyli proboszczowie kandydatów, opiekunowie parafialnych wspólnot liturgicznych, delegacje ministrantów i lektorów, a także rodzice i rodziny kandydatów. Pobłogosławieni lektorzy i ceremoniarze otrzymali krzyże oraz certyfikaty.

Nowy kurs przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego w diecezji praskiej rozpoczyna się już 12 października o godz. 10 w parafii Bożego Ciała na Kamionku. Natomiast 20 października o godz. 15 w Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie ruszy przygotowanie kandydatów do wykonywania funkcji lektora. Obejmuje ono trzy przedmioty. Celem zajęć z liturgiki jest przedstawienie jej jako spotkanie z żywym Panem, wyjaśnienie jej roli jako źródła i szczytu działalności Kościoła, pokazanie, jak ważne jest czynne uczestnictwo w Eucharystii, a także omówienie struktury Mszy św., znaków i czynności liturgicznych. Zajęcia z fonetyki pomagają w wypracowaniu umiejętności poprawnego i zrozumiałego czytania lekcji mszalnych. Z kolei celem zajęć z biblistyki jest głębsze rozumienie sensu czytanego słowa oraz poznanie postaci, wydarzeń czy realiów życia Izraela i pierwotnego Kościoła. Nieodłącznym elementem kursu są rekolekcje na koniec.