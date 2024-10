Stowarzyszenie chce, aby lekcje religii i etyki były obligatoryjne, ale do wyboru w szkole, tak jak to było przez minione 33 lata. Zaznacza, że te przedmioty na każdym etapie kształcenia służą moralnemu i duchowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

"Wobec rosnących problemów młodego pokolenia, żyjącego pod coraz większą presją multimediów, w których ginie przekaz uniwersalnych i duchowych wartości, oraz doświadczającego negatywnych skutków rozpadu więzi rodzinnych i ogólnospołecznych, uważamy, że polska szkoła winna jeszcze bardziej wesprzeć rodziców w procesie wychowania ich dzieci, co posłuży zarówno ich indywidualnemu, jak i społecznemu dobru" - piszą katecheci w petycji adresowanej do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i minister edukacji Barbary Nowackiej, którą można podpisać tutaj: https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_chcemy_wychowania_do_wartoci_w_szkole_-_-_religia_lub_etyka_dla_kadego_ucznia.

Dodają, że "dla większości rodziców posyłających dzieci na lekcje religii oprócz tego, że jest ona pomocą w przekazie wiary, jest ona też wychowaniem dzieci do wartości moralnych, nauką tolerancji wobec innych niż chrześcijańskie poglądów, przestrzenią do zadawania pytań i szukania na nie indywidualnych odpowiedzi. Jesteśmy przekonani, że rodzice posyłający swoje dzieci na lekcje etyki czynią to również w nadziei, że wychowanie do uniwersalnych wartości realizowane w szkole skutecznie wspiera rozwój moralny ich dzieci. Dlatego dziwi nas obecne otwieranie pola potencjalnego konfliktu związanego z ograniczaniem nauczania religii i etyki w polskiej szkole, wbrew oczekiwaniom większości społeczeństwa oraz pozbawianiu nauczycieli tych przedmiotów pewności zatrudnienia".

W Dzień Nauczyciela pod hasłem: "Nie pakujemy się!" przed Sejmem katecheci zaplanowali happening i konferencję prasową z zaprezentowaniem kompromisu "Religia lub etyka w szkole". Przedstawią propozycję konsensusu społecznego w kwestii wychowania do wartości w polskich szkołach. Spotkanie odbędzie się przed pomnikiem AK i Polskiego Państwa Podziemnego.

W ramach konsultacji do projektu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 9 października odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych z resortem.

Katecheci postrzegają całe zarządzenie jako dyskryminację przez MEN nauczania lekcji religii w szkołach.