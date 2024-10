Wydarzenie, które „Gość Niedzielny” organizuje wraz z katowickim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, zatytułowane zostało „Da questa morte nacque del bene” – „Z tej śmierci narodziło się dobro”.

Referat wygłosi między innymi dziennikarz „Gościa Niedzielnego” dr Andrzej Grajewski. Wśród prelegentów są również Jakub Gołębiewski z IPN oraz felietonistka „Gościa” dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Link do transmisji na YouTube: https://www.youtube.com/live/b47ryDmOXRo?si=ldFSVbFMY85cpuny

Uczestnicy konferencji w Rzymie będę mogli zapoznać się z najnowszym wydaniem „Gościa Extra”. Po raz pierwszy w historii naszego pisma wydajemy ten sam numer w dwóch edycjach: polskiej i angielskiej. Elektroniczna wersja tego numeru trafi też do wszystkich uczestników i uczestniczek Synodu o synodalności odbywającego się w tych dniach w Watykanie. Bardzo zależy nam na tym, by postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki popularyzować na całym świecie. Niech Kościół powszechny pozna tego, który oddał swoje życie za prawdę, a w świecie poranionym kolejnymi aktami nienawiści jest patronem jedności budowanej pomimo różnic i podziałów. Zapraszamy do lektury „Gościa Extra”, poświęconego błogosławionemu, z którego śmierci – jak to ujął św. Jan Paweł II – wyrosło dobro.

W najnowszym „Gościu Extra” między innymi o tym: