By zachwycić dzieci Adwentem

Ma kształt kalendarza biurkowego i krok po kroku przeprowadza całą rodzinę przez dwadzieścia kilka dni poprzedzających Boże Narodzenie.

- "Adwentownik" nie jest tylko zbiorem zadań, ale narzędziem do budowania relacji rodzinnych i wspólnego przeżywania Adwentu - mówi jego pomysłodawczyni Elżbieta Woźniak, która na premierę tegorocznej edycji zaprosiła do kawiarni Agere Contra m.in. katolickie influencerki i mamy, które korzystają od lat z tej formy przeżywania Adwentu.

"Adwentownik" zaprezentowała Elżbieta Woźniak, mama trójki dzieci. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji autorki, która opowiedziała o genezie pomysłu, dzieląc się osobistymi doświadczeniami i inspiracjami.

- Wspomnienia z dzieciństwa, rorat w zimowej aurze, "magia" adwentowych poranków i rozmowy z mamą o treściach religijnych - to wszystko stało się fundamentem idei "Adwentownika". Chciałam po prostu przekazać swoim dzieciom to samo ciepło i głębię przeżywania tego niezwykłego czasu - mówiła.

Elżbieta Woźniak zauważyła, że gotowe kalendarze adwentowe nie spełniają jej oczekiwań. Chciała czegoś więcej niż czekoladki i powierzchowne zadania. Zależało jej na narzędziu, które zaangażuje całą rodzinę i pozwoli kształtować charaktery dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Czymś, co będzie bardziej atrakcyjne niż zdominowany przez konsumpcjonizm, wszechobecne "Jingle Bells" i rozświetlone wystawy sklepów, które psują duchowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Premiera 7. edycji "Adwentownika" w Agere Contra

Gość Warszawski

W "Adwentowniku" znajdują się odniesienia do liturgii, historii i symboliki Adwentu. Autorka sięga do źródeł wiary, aby przekazać ją w sposób zrozumiały dla dzieci. "Adwentownik" jest owocem połączenia osobistych przeżyć, matczynej intuicji i głębokiej refleksji nad sensem Adwentu we współczesnym świecie.

- Nie chciałam "katolipy". Uważam, że warto tworzyć produkty, które będą atrakcyjne dla dzieci, a jednocześnie wierne nauczaniu Kościoła. Zamiast infantylnych obrazków i przesłodzonych historyjek, stawiam na jakość graficzną, treściową i materiałową. Pragnę pokazać bogactwo naszej wiary w sposób, który zachwyci dzieci i zainspiruje je do pogłębiania relacji z Bogiem - podkreśla Elżbieta Woźniak.

Adwentownik jest przeznaczony przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli od około 3 do 11 lat, chociaż zakres wiekowy jest sugestią, a nie sztywną regułą. Młodsze dzieci mogą brać udział w adwentowych aktywnościach razem z rodzicami, ciesząc się samą atmosferą i rytuałem odkrywania kolejnych zadań. Starsze dzieci zaś, nawet nastolatki, mogą odnaleźć w "Adwentowniku" wartościowe treści i inspiracje do refleksji.

Tegoroczna edycja jest już 7. wydaniem "Adwentownika".