Weź ze sobą krzyż - w sobotę Narodowy Marsz Papieski

Rozpocznie się 19 października o 13.00 na pl. Zamkowym i przejdzie ulicami: Miodową, Bonifraterską, Muranowską, Andersa, by przez Plac Wilsona dotrzeć do grobu bł. ks. Jerzego. O 16.00 w sanktuarium Jerzego Popiełuszki kard. Nycz odprawi Mszę św.

Marsz nie będzie tylko przejściem, ale też inspiracją do refleksji przez przygotowane cytaty trzech wielkich Polaków, patronów tegorocznego wydarzenia.

- Marsz powstał z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. W tym roku przypada 40. rocznica śmierci ks. Popiełuszki, wiec on też nam patronuje. A ponieważ obaj wyrośli na głębokiej nauce teologicznej Prymasa Tysiąclecia, to on też nam będzie towarzyszył. Czasy są „pokręcone”, trudno jest niekiedy odróżnić ludziom dobro od zła, dlatego refleksja nad tym, co oni głosili, może być przydatna. Poza tym będziemy też przyrzekać, że dotrzymamy zaleceń, które oni nam zostawili. Szczególnie skupimy się na przyrzeczeniach w imieniu rodzin, wychowawców i młodzieży - zapowiada Małgorzata Żaryn, historyk i organizatorka marszu.

Ze strony https://marszpapieski.pl można pobrać śpiewnik przydatny na trasie. Organizatorzy proszą, by nie zabierać ze sobą symboli partyjnych. Zachęcają, by przynieść swoje krzyże. Chcą zwrócić uwagę na znaczenie obecności katolików w przestrzeni publicznej.

„Chcemy dać świadectwo naszej ufności wobec świętego Jana Pawła II. Pragniemy przypomnieć jego bogate nauczanie o wartości i świętości życia, które dziś jest potrzebne nawet bardziej niż w latach jego pontyfikatu. Profetyczne przesłanie papieża może dziś, pośród zamętu i pułapek współczesnego świata, prowadzić nas prostą drogą” - zapowiadają.