Konkurs z "Gościem Extra"

Plan obchodów 40. rocznicy śmierci ks. Jerzego w Kościele polskim jest bardzo bogaty. Przygotowanych zostało wiele wydarzeń modlitewnych, kulturalnych i naukowych. W obchody włączył się także "Gość Niedzielny".

- Przygotowaliśmy specjalne wydanie "Gościa Extra", magazynu ukazującego się raz na kwartał, poświęcone w całości ks. Popiełuszce. Postanowiliśmy rozpropagować jego postać na świecie. Jego relikwie są obecne w 1800 miejscach na świecie na 6 kontynentach, ale może wiedza o kapłanie nie jest taka popularna. Dlatego "Gościa Extra" przetłumaczyliśmy na język angielski i w tej wersji językowej otrzymali go wszyscy uczestnicy trwającego w Rzymie Synodu o synodalności. Pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 40 lat temu, i jakie to miało znaczenie w Polsce, a może nawet dla Kościoła w całym świecie - mówi Wiesława Dąbrowska-Macura, sekretarz redakcji "Gościa Niedzielnego".

W bieżącym numerze magazynu Agata Puścikowska opisuje dom rodzinny Popiełuszków, Franciszek Kucharczak pokazuje, jaką enklawą były dwugodzinne Msze za ojczyznę na Żoliborzu, Jan Żaryn przybliża przygotowania do zabójstwa kapłana, a Marcin Jakimowicz odsłania "przemianę" ks. Jerzego.

"Gość Extra" został przygotowany w wersji papierowej, EPUB, MOBI i jako PDF.

Nasz Instytut Gość Media ufundował egzemplarze dla Czytelników. Otrzymają je nadawcy 5., 10. i 15. e-maila wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: "Gość Extra", z podaniem imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w "Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.