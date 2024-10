Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukali eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów pt. „Cisza – prawo czy przywilej?”. To podsumowanie tegorocznego cyklu „Porozmawiajmy o człowieku” zainicjowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Debata obędzie się 29 października o godzinie 18 przy Foksal 11. Pogłębienie tematu stanowić będzie cykl warsztatów zaplanowany na 14, 21 i 28 listopada o godzinie 18. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z rolą i znaczeniem ciszy w antropologii Karola Wojtyły, analizując głównie jego młodzieńczy poemat „Pieśń o Bogu ukrytym”.

W kolejnej debacie z cyklu organizatorzy zapraszają, by przyjrzeć się właśnie roli i znaczeniu ciszy w życiu człowieka, zapytać, jaki wpływ może mieć jej brak, zastanowić się, co dzieje się w człowieku, który zagłębia się w ciszę. To „zagłębienie” można rozumieć szeroko, jako osiągnięcie ciszy wewnętrznej, uspokojenia, wejścia w siebie i przyjrzenia się swoim pragnieniom, marzeniom i tęsknotom, które tak trudno wyrazić w hałaśliwym środowisku.

Gośćmi debaty będą: dr Joanna Jurga – neuroarchitekt, oraz dr Bartosz Barański – geograf, planista przestrzenny, badacz polifoniczności Warszawy.

Międzynarodowa Rada Muzyczna UNESCO już w 1969 roku przyjęła uchwałę przeciwstawiającą się nadmiarowi hałasu, w tym nadużywaniu muzyki w miejscach publicznych i prywatnych, uznając ten fakt za pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy. WHO, w swoim raporcie z 2011 roku, nazwała zanieczyszczenie hałasem „nowoczesną zarazą”, stwierdzając, że istnieją dowody na to, że ekspozycja na hałas środowiskowy ma negatywny wpływ na zdrowie ludności. Z kolei badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Środowiska wykazały, że co najmniej jeden na pięciu mieszkańców Unii Europejskiej jest narażony na szkodliwe poziomy hałasu powodowane przez ruch drogowy. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba wzrośnie, szczególnie w obszarach miejskich.

Brytyjskie naukowe czasopismo kardiologiczne „Heart” w 2006 roku opublikowało badania, które na podstawie analiz zmian ciśnienia krwi i jej krążenia w mózgu wykazują, że dwie minuty ciszy są bardziej relaksujące niż słuchanie relaksacyjnej muzyki. Natomiast naukowcy z Neuroscience Research Australia i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii po przeprowadzeniu badań doszli do wniosków, że czas pomiędzy słowami i innymi bodźcami jest nam potrzebny, aby lepiej je interpretować i podejmować lepsze decyzje.

Od 2019 roku w polskich sklepach pojawiły się tzw. ciche godziny. To ukłon w stronę osób wrażliwych na dźwięki, mających problemy słuchowe i będących w spektrum autyzmu. Sieci handlowe zapewniają im zakupy w komfortowych warunkach bez towarzyszącej muzyki i komunikatów.

O tym, czym jest hałas, i jak się go bada, dlaczego potrzebne są w mieście strefy ciszy, jaka jest specyfika hałasu wielkomiejskiego i jak go unikać, porozmawiają 29 października o godzinie 18 eksperci i uczestnicy debaty pt. „Cisza – prawo czy przywilej?”. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II, przy

ul. Foksal 11 w Warszawie.

Debata oraz warsztaty są podsumowaniem tegorocznego cyklu Centrum Myśli Jana Pawła II pt. „Porozmawiajmy o człowieku”, dotykającego czterech ważnych aspektów ludzkiej egzystencji: samotności, pełni, zaufania i nagości. Eksperci od marca do czerwca rozmawiali z uczestnikami o współczesnych stylach życia i wartościach, o roli miłości, bliskości i więzi intymnych w naszych czasach. Przewodnikami po zagmatwanej materii relacji międzyludzkich byli psychologowie, filozofowie, antropolodzy, socjolodzy.