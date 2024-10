W centrum Warszawy, naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki, oficjalnie otwarto Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na konferencji prasowej głos zabrali m.in. prezydent Trzaskowski, dyrektor muzeum Joanna Mytkowska, architekt Thomas Phifer oraz wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra. Wszyscy podkreślali wagę tego wydarzenia dla miasta i polskiej kultury.

Zaprojektowana przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners nowa siedziba MSN ma niemal 20 tys. m kw. powierzchni i składa się z 6 kondygnacji, skupionych wokół monumentalnej, centralnej klatki schodowej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Oprowadzanie

Prezydent Trzaskowski nazwał otwarcie muzeum "historyczną chwilą" i podkreślił, że to miejsce będzie promować polską sztukę nowoczesną na światowym poziomie. Dodał, że muzeum wpisuje się w proces przebudowy centrum Warszawy i tworzenia nowego, tętniącego życiem centrum miasta. Charakteryzuje je biała betonowa fasada, kryjąca 4500 m kw. prze­strzeni ekspozycyjnych na pierwszym i drugim piętrze. Na parterze muzeum będą działać kawiarnia oraz muzealna księgarnia. W budynku działa także kino z widownią na 150 osób, autorskim repertuarem filmowym oraz programem wydarzeń towarzyszących. W MSN znajdą się również pracownie konserwatorskie, magazyny dzieł sztuki i ar­chiwa. Galerie usytuowane na naj­wyższej kondygnacji z rozproszonym światłem słonecznym doświetlą rozmieszczone w dachu świe­tliki. Na obu poziomach wystawowych znajdą się też tzw. pokoje z widokiem, czyli pomieszczenia z panoramicznymi oknami wychodzącymi na ul. Marszałkowską i południową część pl. Defilad.

Bogaty program otwarcia jest zaproszeniem, by odwiedzająca muzeum publiczność wspólnie z artyst­kami i artystami "doświadczyła nowego budynku, by poczuła wysokość i proporcje pustych sal, fakturę ścian i światło jego architektury".

Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Eksponat

- Takiego miejsca, które powstałoby od podstaw właśnie po to, żeby promować polską sztukę, w Warszawie nie było od dziesięcioleci. Miejsca, które samo w sobie jest absolutnie spektakularne. To jest projekt, który wpisuje się w nowe centrum Warszawy. Udaje nam się powoli po dekadach odczarować centrum miasta i kontynuować jego całkowitą przebudowę - mówił R. Trzaskowski.

Prezydent miasta podkreślił, że w nowym muzeum można spodziewać się kontrowersji. - Nie znam innego projektu architektonicznego tak dużego, tak nowego, który by nie budził emocji. Przecież to jest całkowicie naturalne. Mamy zupełnie różne gusta, różne oczekiwania. Jeżeli państwu się wydaje, że to jest koniec kontrowersji, koniec dyskusji na temat sztuki nowoczesnej, no to muszę zaskoczyć. Jak przyjdziecie i zaczniecie oglądać już kolekcję stałą i przyglądać się tym wszystkim eksponatom w dzisiejszej spolaryzowanej rzeczywistości, no to dopiero się zacznie dyskusja na ten temat, czy się komuś coś podoba, czy się komuś coś nie podoba. Powiem więcej: znajdą się na pewno tacy, którzy by chcieli coś ocenzurować albo zmienić. I właśnie dokładnie o to nam chodzi: żeby wywołać dyskusję o tym, czym jest sztuka nowoczesna. W takim mieście jak Warszawa nie ma miejsca na cenzurę i na zakazy - dodał.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Thomas Phifer

Dyrektor Mytkowska wyraziła nadzieję, że muzeum stanie się miejscem spotkań, dyskusji i edukacji, otwartym dla wszystkich. Podkreśliła również rolę artystów w tworzeniu muzeum i wyraziła nadzieję, że otwarcie instytucji przyczyni się do poprawy ich sytuacji w Polsce.

Architekt Phifer opowiedział o procesie projektowania i budowy muzeum, podkreślając, że budynek został stworzony z myślą o dialogu z miastem i otaczającą go przestrzenią.

Wiceprezydent Machnowska-Góra zwróciła uwagę na otwarty charakter architektury muzeum i jego rolę w tworzeniu nowej przestrzeni publicznej w centrum Warszawy.

Po konferencji prasowej odbyło się krótkie oprowadzanie po muzeum. W kolejnych dniach i tygodniach planowany jest bogaty program wydarzeń, w tym koncerty, performances i wystawy. Otwarcie i pierwsze tygodnie działania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie w nowym budynku to przede wszystkim prezentacja kilku wielkoskalowych rzeźb i instalacji polskich i światowych artystek. Między innymi zobaczyć można duży abakan Magdaleny Abakanowicz oraz rzeźbę z 1954 r. Aliny Szapocznikow - "Przyjaźń" - socrealistyczny pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, który stał w holu PKiN przez niemal pół wieku, a po 1992 r. zdecydowano się go zezłomować - usunięto ramiona figur i dzierżony przez nie sztandar.