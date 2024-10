Przygoda i życiowa mądrość

Zaczęło się od opowieści dla wnuków, którzy byli pierwszymi odbiorcami opowiadań. Potem powstała z nich pierwsza książka „Prawdziwe skarby”, a dwa lata później druga „ A co się właściwie liczy?”. Bohaterami obu są dwaj bracia Piotr i Jakub, którzy wychowują się we współczesnej, szczęśliwej rodzinie. Chodzą do szkoły, grają w nogę, jeżdżą z rodzicami na wakacje i spędzają czas u dziadków. Wyróżnia ich wrażliwość na świat i zapał do działania.

- Chciałam trafić do każdego dziecka i pokazać mu w sposób lekki, nienachalny prawdziwie dobre rzeczy w życiu. Piszę bez moralizowania, przygodowo, by można się było zastanowić i dojrzeć. Teraz są różne rodziny. W niektórych rzeczy niebezpieczne dla najmłodszych uchodzą za przyjemne, rozrywkowe, w porządku. Tak jest np. z Halloween – mówi Edyta Kępkowicz.

Pierwsza książka w sposób humorystyczny przybliża temat ekologii i życie w zgodzie ze światem przyrody, pozwalając nabrać przekonania, że każdy człowiek może mieć wpływ na to, co dzieje się wokół. Akcja drugiej rozgrywa się rok później. Tym razem bracia poznają prawdziwe wiejskie życie w nadmorskim gospodarstwie, uczestniczą w wydobyciu wraków i organizują akcję ekologiczną. Spotkają się z przemysłową hodowlą zwierząt, dowiedzą się, jak nie zrobić sobie krzywdy, wspinając się na wysokie drzewa.

Książkę kończy rozdział o Halloween. Bieganie z cukierkami nie dochodzi do skutku, bo dzieciom umiera babcia. Wcześniej jednak słyszą od taty: „Uważam świętowanie za istotną część życia. Należy uczcić ważne sprawy i dobrych ludzi. Ba. Myślę też, że dobre jest również celebrowanie «święta buraka», jeżeli zbiory buraków w danym regionie są kluczowe. Dają utrzymanie i godne życie miejscowej ludności. Natomiast to, co ludzie robią w Halloween, nazwałbym totalną głupawką. Nie mogę pogodzić się z tym, że narody, które mają własną piękną kulturę, kolorowe tradycje, bezmyślnie naśladują amerykańskie jaskrawe i rozkrzyczane pomysły. Ślepo poddają się wszystkiemu, co pochodzi zza oceanu. Najbardziej denerwuje mnie to, że Polacy przez sto dwadzieścia trzy lata zaborów pielęgnowali z narażeniem życia dawne tradycje, a teraz, w przeciągu ostatnich trzydziestu lat, wyrzekli się wszystkiego i zamienili głowy na puste dynie”.

Edyta Kępkowicz pracuje w korporacji. Książki pisze wieczorami dla przyjemności. Przez 20 lat formowała się w Odnowie w Duchu Świętym, a przez 10 razem z mężem należała do Kościoła Domowego. Śpiewała też w parafialnym chórze.

