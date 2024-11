Do puszki, online i blikiem

1 listopada przy cmentarzu Powązkowskim tradycyjnie pojawią się kwestarze, a wśród nich znani aktorzy, dziennikarze, tancerze Mazowsza, bractwo kurkowe, ale też grupa wolontariuszy niezwiązanych ze środowiskiem twórczym, w tym studenci Akademii Pożarniczej. W sumie - przez trzy dni - będzie to 250 osób. Wielu z nich na Powązkach kwestuje od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Wśród żyjących kwestarzy jest około 60, którzy co najmniej 25 razy zbierali datki, np. Maja Komorowska. W sumie osób, które zbierały na Powązkach przez te 50 lat, jest około 800.

Kwesta rozpocznie się od godz. 9 i potrwa do zmroku.

W ciągu pół wieku działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa udało się przeprowadzić prace konserwatorskie przy ok. 1700 nagrobkach, w niektórych kaplicach ratowano je kilkakrotnie. W ciągu ostatnich 10 lat odnowionych zostało 110 nagrobków w Alei Zasłużonych, 84 nagrobki w Alei Katakumbowej, 11 grobów należących do rodziny Fryderyka Chopina oraz groby przedwojennych marszałków Sejmu RP.

W tym roku kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na Powązkach zostanie przedłużona na 2 i 3 listopada. Dla osób, które nie dotrą na Powązki komitet zorganizował kwestę online. Jest to krok w kierunku osób spoza Warszawy i Polonii.

Kwesta listopadowa to ok. 33 procent wpływów komitetu. Wspiera go także m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darczyńcy prywatni i rodziny zmarłych.

W 2025 roku komitet chciałby poddać pielęgnacji 20 grobów w Alei Zasłużonych oraz 9 mogił i jedną kaplicę, w tym miejsce spoczynku rodziny Stanisława Moniuszki w starej części cmentarza. Obiekty do renowacji typuje komisja konserwatorska.