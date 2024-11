Cyrk Motyli w Piastowie

Ksiądz Rafał Główczyński SDS 3 listopada otworzył całoroczną i wielopokoleniową klubokawiarnię - bez cennika, komórek, alkoholu i używek - w Piastowie przy al. Tysiąclecia 2b, ok. 1 km od salwatoriańskiej parafii św. Michała Archanioła, w której jest wikariuszem, i kilka minut piechotą od piastowskiego dworca.

Jej celem nie jest sukces komercyjny, a stworzenie miejsca, do którego może przyjść każdy, nawet bez budżetu, by w razie potrzeby uzyskać duchowe wsparcie. Ma to też być przestrzeń integracji dla osób samotnych w każdym wieku.

Otwarcie poprzedziły prace porządkowe przeprowadzone przez młodzież i rodziców. Wolontariusze nadal są potrzebni.

Lokal o powierzchni 240 mkw. ma trzy poziomy. Na samym dole jest pomieszczenie dla dzieci i rodzin. Drugie piętro to restauracja z naleśnikami i tostami, a ostatnie - miejsce zabawy i tańca, w tym dancingów dla seniorów, koncertów i dyskotek dla młodzieży.

Na kilka dni przed otwarciem klubokawiarni ks. Główczyński obchodził 40. urodziny.

Pierwszy Cyrk Motyli funkcjonował na Bulwarach Wiślanych dopóki trwał sezon spacerów i zabaw w plenerze. Ma wrócić w maju 2025 roku.



Nazwa lokalu nawiązuje do filmu o Nicku Vujcicu, niepełnosprawnym ewangelizatorze, który nie tylko nie narzeka, ale motywuje innych do dobra.