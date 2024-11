Kardynale, dziękujemy

Podczas spotkania opłatkowego z duchowieństwem archidiecezji 23 grudnia ub.r. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poinformował księży, że złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przyjęcie rezygnacji z urzędu. Po blisko roku papież wyznaczył jego następcę.

Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 roku w Kaniowie. 4 czerwca 1988 roku przyjął święcenia biskupie. Jako dewizę przyjął słowa: Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). Od 2007 roku był metropolitą warszawskim.

Przed objęciem funkcji w Warszawie kard. Nycz pracował jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a następnie ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mówi otwarcie i szczerze, wytyka błędy i stawia wymagania politykom, ale i Kościołowi. Nie unika mediów.

Przypadający wiosną 2023 roku złoty jubileusz święceń kapłańskich, a także 35. rocznica sakry biskupiej kardynała stały się okazją do publikacji wyjątkowej księgi, która przypominała najważniejsze wydarzenia jego dotychczasowej posługi.

Gdy kard. Józef Glemp witał go jako swojego następcę 1 kwietnia 2007 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, powiedział, że "przychodzi do Warszawy biskup na nowe czasy". Nowy metropolita w przemówieniu inauguracyjnym wymienił trzy sprawy, które stały się programem jego biskupiej posługi w stolicy: to młodzi, o których "rozgrywa się dziś największa, najbardziej agresywna i bezwzględna walka negatywnych sił współczesnego świata”, świeccy - bez których "apostolstwa Kościół nie wypełni zadań, jakie mu powierzył Chrystus", oraz odnowa parafii, które mają się stać "domami przyjaznymi pięknej liturgii, katechezy dorosłych i młodzieży, pracy charytatywnej oraz wielorakiej pracy z grupami". Lista zadań kard. Kazimierza Nycza była o wiele dłuższa, choć wszystkie one ogniskowały się wokół tych trzech priorytetów. Z nich wynikały i do ich realizacji prowadziły.

Księgę otwiera list gratulacyjny papieża Franciszka, wdzięcznego za posługę kard. Nycza dla Kościoła powszechnego w Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dykasterii ds. Duchowieństwa oraz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. Obok słów następcy św. Piotra, opracowanie rozpoczynają także refleksje przewodniczącego episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego, który podkreśla istotny wkład metropolity warszawskiego w prace tego gremium, oraz kard. Stanisława Dziwisza. Emerytowany metropolita krakowski zaznacza, że "doświadczenie, mądrość i roztropność, a jednocześnie postawa otwartości i serdeczności" dostrzeżone były już dawno przez św. Jana Pawła II oraz kard. Franciszka Macharskiego, którzy powierzali mu kolejne funkcje i godności. Sam kard. Nycz zaś "dawał i daje przykład, jak korzystać z daru wolności na rozległych obszarach życia religijnego, społecznego i politycznego w Polsce".

Bp Piotr Jarecki porównuje wrażliwość metropolity warszawskiego, związaną z nauką społeczną Kościoła, do postawy kard. Stefana Wyszyńskiego. Wprost stwierdza, że kard. Nycz uprawia "teologię dla życia", a nie "teologię obok życia".

W każdej z dziedzin, od Sądu Metropolitalnego po katolickie uczelnie wyższe, od duszpasterstwa młodzieży po posługę na rzecz chorych, bezdomnych i cierpiących, od świata mediów po dzieła ekonomiczno-administracyjne i budownictwo sakralne, kard. Kazimierz Nycz odcisnął ślad swojej posługi, pozostając wiernym zasadzie odważnego i ufnego powierzania zadań innym i szerokiego konsultowania wszelkich ważnych decyzji. "Pasterska posługa kard. Nycza w Warszawie jest właśnie taką wielościenną służbą Kościołowi, nastawioną na dialog i zrozumienie wszystkich charyzmatów i różnych rzeczywistości obecnych w diecezji, niezamykającą przed nikim drzwi, ale szukająca tej jedności w różnicach, która musi charakteryzować Kościół przyszłości" - pisze o metropolicie warszawskim człowiek, który przez ponad 11 lat był jego sekretarzem i kapelanem. Ks. dr Matteo Campagnaro podkreśla, że w ciągu pierwszego półrocza swojej posługi kardynał objechał prawie wszystkie 212 parafii archidiecezji, spotykając się ze wszystkimi kapłanami, a następnie otworzył swój dom dla wszystkich, by mieli możliwość spotkania się z nim w każdej chwili. Pokazał w ten sposób księżom, jacy oni powinni być dla innych - sługami Boga, a nie urzędnikami. Wielokrotnie też ich pytał, czy drzwi Kościoła otwierają dla żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, niewierzących, a nawet krytykujących go? Czy są gotowi powitać ich z radością i nadzieją, wychodząc im naprzeciw?

Od 2010 r. kard. Kazimierz Nycz jest członkiem Kongregacji: ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 2014 r. także członkiem Papieskiej Rady Kultury. W 2013 roku uczestniczył w konklawe, na którym na papieża wybrano kard. Jorge Bergoglio.

Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski kard. Nycz od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej KEP (obecnie z urzędu) oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Ponadto jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, przewodniczy też Radzie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W przeszłości, w latach 1999-2009, przewodniczył Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Pod jego kierunkiem zostały opracowane: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce i Program nauczania religii, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r.

Do czerwca 2019 r., przez dwie pięcioletnie kadencje, kard. Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP (2009-2019).

Od 2013 r. jest także wielkim przeorem zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).