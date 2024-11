Znamy datę ingresu abp. Adriana Galbasa

Ingres abp. Galbasa do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbędzie się w sobotę 14 grudnia o godz. 11. Przed uroczystą liturgią, w godzinach porannych, nastąpi kanoniczne objęcie archidiecezji warszawskiej - poinformował w komunikacie ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy kard. Kazimierza Nycza i archidiecezji warszawskiej.

Ingresem określa się liturgiczną ceremonię pierwszego uroczystego wkroczenia nowego arcybiskupa do kościoła katedralnego, połączone z objęciem go we władanie. Podczas wydarzenia nowemu biskupowi homagium składają biskupi pomocniczy, księża, zakonnicy i wierni świeccy. Uroczystość rozpoczyna się procesją. Po dotarciu do ołtarza zostanie odczytany tekst bulli papieskiej, a następnie nuncjusz apostolski w Polsce wprowadzi abp. Galbasa na katedrę biskupią.

Kanoniczne objęcie archidiecezji odbędzie się w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Nowy arcybiskup diecezji ma obowiązek przedstawienia wobec kolegium konsultorów i kanclerza pisma apostolskiego, na którego mocy papież powierza mu wszelką władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią, jaka jest wymagana do pełnienia pasterskiego urzędu.