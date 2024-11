Wizerunek jest ściśle związany z bł. Jerzym Popiełuszką i NSZZ „Solidarność”. Rok przed śmiercią kapelan związku zorganizował Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, a w 1984 roku Artur Chaciej, solidaryzując się z robotnikami, wykonał obraz Maryi. Widnieje na nim Matka Boża Częstochowska na tle biało-czerwonej, przestrzelonej w kilku miejscach, z cieknącą krwią, flagi Polski, na której wypisano zrywy robotnicze: Poznań ’56, Gdańsk ’70, Radom ’76, Gdańsk ’80 oraz 13 grudnia 1981.

Obraz powstał z inicjatywy Stanisława Marczuka, ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu Solidarności w Białymstoku i członka Komisji Krajowej w Gdańsku, by podtrzymywać na duchu klasę robotniczą. Został wykonany w trzech różnych wielkościach. Początkowo przechowywała je s. Laurencja z parafii św. Rocha w Białymstoku. Najmniejszy z nich został podarowany ks. Jerzemu, który w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Obecnie ten wizerunek znajduje się w Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Drugi trafił do parafii św. Brigidy w Gdańsku. Największy w tajemnicy przewieziono na II Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 roku, gdzie przez 30 lat był przechowywany przez paulinów. Towarzyszył i towarzyszy też corocznie modlitwom członków Solidarności w trzecią sobotę i niedzielę września, a od 2014 roku pełni rolę formacyjną przez peregrynację po kraju wraz repliką drewnianego krzyża, który w 1957 roku postawili mieszkańcy Nowej Huty w miejscu, gdzie chcieli mieć swój kościół, a który do tej pory jest symbolem walki z krzyżami w Polsce, z religią i z Bogiem.

Do archikatedry warszawskiej obraz został przywieziony przez NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.

- Jesteśmy chrześcijańskim związkiem. Organizacja peregrynacji jest dla nas zaszczytem. Widzimy, że ludzie przychodzą do Maryi, chcą Jej powiedzieć, co się u nich dzieje, bo czasy są trudne. Mamy nadzieję, że Matka Boża odmieni Warszawę i skupi przy sobie młodzież - mówi Ireneusz Smółka, kustosz obraz na Mazowszu, zastępca przewodniczącego mazowieckiej Solidarności.

Obraz w archikatedrze powitał ks. Michał Kotowski, duszpasterz ludzi pracy w archidiecezji warszawskiej. W homilii zwrócił uwagę, że wizerunek do serca archidiecezji, miejsca, gdzie są relikwie świętych polskich i doczesne prochy pisarzy i bohaterów Polski, przybywa na czas rocznicy odzyskania przez ojczyznę niepodległości, bo archikatedra dzieliła losy kraju.

- W tym obrazie Maryja przypomina nam o wielkim dziedzictwie Solidarności. Nie chce byśmy zapominali o związku, który jednoczył Polskę w walce o wolność i sprawiedliwość. Maryja chce, by ta pamięć trwała, bo naród bez pamięci ginie - nauczał.

Zwrócił uwagę, że Maryja słucha próśb wszystkich, nie tylko związkowców, i chce je przekazywać Jezusowi.

- Zawierzcie jej sprawy trudne, osobiste, rodzinne, ale 11 listopada zawierzcie Jej losy naszego kraju, tak by Polska była bezpieczna, ale też wierna Chrystusowi, Ewangelii i krzyżowi - zachęcał ks. Kotowski.

W Mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy mazowieckiej "Solidarności”. Związkowcy przybyli z pamiątkowym sztandarem, który poświęcił bp Zbigniew Kraszewski w obecności ks. Popiełuszki, i który był wystawiony także podczas pogrzebu ks. Jerzego, a obecnie jest używany tylko na najważniejsze uroczystości.

Obraz Matki Bożej Solidarności w archikatedrze warszawskiej będzie do 12 listopada. Później powędruje do kościoła redemptorystów przy ul. Karolkowej 49, parafii Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu, Leoncina i nowej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Mysiadle. W 2025 roku peregrynacja obejmie diecezję łowicką, a później siedlecką. W czerwcu przyszłego roku obraz wróci do Warszawy - będzie w parafii św. Józefa Robotnika w Ursusie.

Region mazowieckiej Solidarności to 7 diecezji i dlatego peregrynacja na ten rok obejmuje także miejsca poza archidiecezją warszawską i diecezją warszawsko-praską. Nawiedzenie w danym regionie odbywa się przez rok, od września do września.



Parafie, kaplice zakonne, więzienne czy szpitalne na Mazowszu, które chciałaby przyjąć obraz, mogą zgłosić się do Zarządu Regionu Mazowsze "Solidarności" mailem: zastepca.mazowsze@solidarnosc.org.pl lub tel. 22 314 80 90.