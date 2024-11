Sprostowanie. Chodzi o zawołanie biskupie ks. Tomasza Sztajerwalda

Ogłoszenie o dacie konsekracji nowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej zostało odczytane z ambon 10 listopada.

"Dzielę się z Wami radością, że Ojciec Święty Franciszek mianował jako biskupa pomocniczego naszej diecezji ks. prał. dr. Tomasza Sztajerwalda. Razem z Wami pragnę z głębi serca dziękować Opatrzności Bożej za dar jego osoby, polecać go łasce Bożej i otoczyć najserdeczniejszą modlitwą" - napisał ordynariusz warszawsko-praski Romuald Kamiński, podkreślając różnorodne doświadczenie naukowe nowego biskupa - od lingwistyki, przez teologię, po zagadnienia z zakresu psychologii oraz jego "doświadczenie życia Kościoła, od pracy wikariuszowskiej po rektorat Wyższego Seminarium Duchownego".

Biskup zaprosił też na uroczystości konsekracyjne biskupa Tomasza Sztajerwalda na sobotę 7 grudnia o godzinie 11 do bazyliki katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Informując o nowym biskupie pomocniczym i jego konsekracji, błędnie przypisaliśmy mu jednak zawołanie biskupie ordynariusza. Słowa "Pod Twoją obronę" (łac. Sub Tuum praesidium) są mottem posługi bp. Romualda Kamińskiego. Herb i zawołanie biskupa nominata są jeszcze na etapie ustalania. Za pomyłkę, która pojawiła się na str. 1 numeru 46/2024, serdecznie przepraszamy.

W numerze 47/2024 zamieścimy wywiad z biskupem nominatem diecezji warszawsko-praskiej, w którym wyjaśnia on między innymi: "Proces wyboru zawołania i herbu trwa. To wymaga czasu, by starannie dobrać motyw i symbolikę, zgodnie ze sztuką heraldyczną. Chciałbym, aby motto nawiązywało do mojego obrazka prymicyjnego. To fragment z Listu do Rzymian: «Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?» (Rz 8,35-37). Te słowa mocno wybrzmiewają we mnie także teraz, w momencie przyjęcia posługi biskupiej".

"Niech czas dzielący nas od tej doniosłej chwili będzie szczególnie przepełniony modlitwą za nowego biskupa, za Kościół warszawsko-praski, za wszystkich jego pasterzy i duchowych przewodników. Z gorliwej modlitwy wiernych rodzą się powołania, także te biskupie - bardzo Was wszystkich o nią proszę i z serca Wam błogosławię" - napisał w liście do diecezjan bp Romuald Kamiński.