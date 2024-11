W podziemiach katedry św. Floriana na Pradze odbył się wernisaż wystawy współczesnej sztuki sakralnej: „Nawiedzenie. 20 obrazów”.

Msza św. przed wernisażem wystawy "Namalować katolicyzm od nowa".

Wernisaż poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Homilię wygłosił bp Jacek Grzybowski.

- Kiedy będziecie państwo podziwiać te obrazy, przyglądać się im, to spróbujcie zobaczyć w nich nie tylko znaną nam wszystkim scenę spotkania dwóch świętych kobiet - Elżbiety i Maryi, ale prawdę, którą wyraża dzisiejsza Ewangelia - mówił biskup, odwołując się do słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza o tym, że królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. - "Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest". Artyści malarze to właśnie chcieli uchwycić: spotkanie czterech osób - Marii, Jezusa, Elżbiety i Jana, uosabiających piękno królestwa Bożego. Piękno miłości, piękno służby, piękno pokoju. To piękno przemienia wszystko, zapowiada nadejście nowego świata, Nowego Testamentu, odkupieńczej misji Chrystusa. Niech zatem te obrazy skłonią nas do refleksji, o której dzisiaj mówi słowo Boże: pośród nas ma być królestwo Chrystusa. My sami musimy wziąć za to odpowiedzialność - mówił bp Jacek Grzybowski.

Po Mszy św. zebrani zeszli do podziemi katedry warszawsko-praskiej.

Namalować katolicyzm od nowa. Nawiedzenie św. Elżbiety. Wernisaż

- Aż trudno uwierzyć, że pierwsza wystawa miała miejsce zaledwie dwa lata temu Bardzo wiele się przez ten czas wydarzyło: rośnie liczba wystaw i miast, które je gościły. Za nami coraz więcej warsztatów, seminariów, spotkań. Ani się obejrzeliśmy, a idea namalowania katolicyzmu od nowa zaowocowała powstaniem środowiska artystów i intelektualistów zainteresowanych odrodzeniem zachodniej sztuki sakralnej - mówił dr Dariusz Karłowicz, dziękując mecenasom i artystom, którzy „zgodzili się na tę wspólną podróż”, jaką jest udział w planowanym na 21 lat projekcie „Namalować katolicyzm od nowa” i polegającym na przedstawieniu 20 tajemnic różańcowych.

Podczas wernisażu obecni byli niemal wszyscy uczestnicy projektu malarskiego, m.in. Ewa Czwartos, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz, prof. Grzegorz Wnęk, Krzysztof Klimek, Wojciech Głogowski, Jacek Dłużewski, Ignacy Czwartos, Jacek Hajnos OP.

Bp Romuald Kamiński nawiązując do tematu wystawy, podkreślił, że „Maryja uczy czegoś istotnego, czyli służby drugiemu człowiekowi”. Dodał, że jest to „idealny wzorzec na ten czas, kiedy służba nie jest w cenie, lecz panowanie i wszelka przemoc”.

Wystawę można oglądać do 12 stycznia 2025 roku w podziemiach katedry warszawsko-praskiej (ul. Floriańska 3), od poniedziałku do soboty w godzinach 12-19 oraz w niedzielę w godzinach 10-20. Wstęp wolny.