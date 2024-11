Z bronią silniejszą niż atom

Książkę o męskiej armii Matki Bożej napisała Joanna Bątkiewicz-Brożek, co jest pewnym zaskoczeniem, bo autorka jest kojarzona z publikacjami o ks. Dolindo Ruotolo. Praca nad nią to ponad dwa lata wywiadów, analiz, podróży i modlitw.

"Przejechałam w sumie ponad dziesięć tysięcy kilometrów z północy na południe, na wschód i zachód Polski, przeleciałam nad Morzem Bałtyckim, żeby spojrzeć Wojownikom w oczy i wysłuchać ich opowieści. Byliśmy razem w niebie i... piekle. Razem modliliśmy się, płakaliśmy i śmialiśmy się. Ich fascynujące, szczere do bólu opowieści szybko okazały się jednym z najbardziej przejmujących doświadczeń w moim ponaddwudziestoletnim stażu dziennikarsko-pisarskim" - przyznaje na pierwszych stronach J. Bątkiewicz-Brożek.

Historie przywołane w książce "Wojownicy Maryi. Rycerze Apokalipsy" dotyczą życiowych upadków, uzależnień, zniewoleń, ludzkich trudności, w których w pewnym momencie pęka mur odgradzający serce człowieka od niego samego i Bożej miłości. To rozmowy z mężczyznami różnych stanów i zawodów, których historie i świadectwa nawrócenia pokazują, że bycie Wojownikiem Maryi pomaga na nowo odkryć i pogłębić powołanie chrześcijańskie, piękno małżeństwa, ojcostwa czy kapłaństwa.

"Każde spotkanie z wojownikiem wlewało radość w moje serce. Dotknięcie Boga powtarzało się w kolejnej opowieści, także tych mężczyzn, którzy żyli wcześniej na pograniczu prawa, w świecie mroku. Matka Najświętsza doprowadziła ich do Chrystusa. Mówili, że doświadczyli dotyku miłości przez ręce Maryi, która jakby z ram obrazu - gdzie jest Królową i Panią - stała się ich Mamą. Wiele tych historii jest bardzo wzruszających. Pokazują, że nie ma sytuacji, z której Bóg nie byłby w stanie wydźwignąć człowieka. On toczy walkę o serce człowieka do samego końca" - zaznacza autorka w mediach społecznościowych wydawcy.

Materiały prasowe Wydawnictwa Esprit

Z książki wyłania się obraz silnych, prawdziwych mężczyzn, którzy wiedzą, za Kim stają, wiedzą, że Matka Boża jest ich szefową. We wspólnocie wojowników znajdują braterstwo. Gdy któremuś coś się dzieje, modlą się za siebie, dodają sobie otuchy, pomagają sobie.

W chwilach trudnych klękają przed Najświętszym Sakramentem. Modlą się też za kapłanów. Są wspólnotą męska, ale spotykają się też rodzinnie.

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytania, w jaki sposób Matka Boża, poprzez objawienia w Fatimie i w Medjugorju oraz przez życie i słowa św. Jana Pawła II, wpływa na duchową misję Wojowników Maryi. Choć autorka zastrzega, że mając na uwadze dekrety papieża Urbana VIII, fakty opisane i przedstawione w książce mają charakter świadectwa wiary i w żaden sposób nie uprzedzają osądu Kościoła w jakiejkolwiek sprawie, to jednak dopatruje się w założeniu ruchu wypełnienia zapowiedzi mistyków i świętych Kościoła od XVI wieku. "Odkryłam, że istota tego ruchu jest ukryta w proroctwach. Jego źródła odnoszą się do salezjanów i św. Jana Bosko. Jestem przekonana, że przez Wojowników Maryi wypełnia się jeden z proroczych snów ks. Bosko. Ale też nawiązałabym do wstrząsającego opisu Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartego w »Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny«" - mówiła autorka w Radiu Warszawa.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Wojownicy Maryi w ramach Męskiego Różańca modlą się w archikatedrze warszawskiej o godz. 8, a później przechodzą pod figurę Matki Bożej Passawskiej na wspólny Różaniec.

Wspólnoty Wojowników Maryi w archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej działają na Bemowie, Siekierkach i w Ursusie oraz w Niepokalanowie, Radzyminie, Otwocku i Legionowie.

