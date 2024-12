Na spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej zaproszeni zostali wszyscy młodzi z archidiecezji warszawskiej oraz młodzież formująca się we wspólnotach parafialnych wraz z ministrantami, lektorami, członkami scholi oraz młodzieżą z duszpasterstw akademickich i postakademickich.

Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpoczął program ewangelizacyjny pt. „Nadzieja w przyszłości to życie w wolności”. O godz. 12 kard. Kazimierz Nycz wraz z biskupami pomocniczymi i duszpasterzami młodzieży z wielu parafii odprawił Mszę Świętą. Homilię wygłosił bp Piotr Jarecki. Biskup zachęcał młodych, by byli żyzną glebą dla ziarna słowa Bożego i zanosili je z odwagą do swoich środowisk.

Wspólnota "Trzeba siać" w Świątyni Opatrzności Bożej

Gość Warszawski

W tym roku spotkanie poprowadziła młodzieżowa wspólnota „Trzeba Siać”, działająca w czterech parafiach archidiecezji warszawskiej: Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie, św. Maksymiliana Kolbego na Mokotowie, św. Szczepana w Raszynie oraz św. Bartłomieja w Rybiu. Animował je ks. Jakub Pytlakowski, duszpasterz wspólnoty „Trzeba Siać”.

Diecezjalny Dzień Młodzieży AW. Domówka u Taty, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu

Gość Warszawski

Młodzi członkowie wspólnoty dali świadectwo swojej drogi wiary, a duszpasterze odpowiadali na pytania uczestników. Wprowadzeniem do Mszy św. była "Domówka u Taty", czyli spotkanie z Panem Bogiem w czasie adoracji. Podczas spotkania młodym towarzyszyły też relikwie bł. Carlo Acutisa, którego Ojciec Święty kanonizuje w 2025 r.

Diecezjalne Spotkanie Młodych wpisuje się w obchody 39. Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada. „Nadzieja” to temat przewodni tegorocznego spotkania, nawiązujący do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży oraz hasła Roku Jubileuszowego 2025.

Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży

Gość Warszawski

- W was, młodych jest przyszłość i nadzieja Kościoła. Wasza obecność jest znakiem żywotności katechezy w parafii. Tyle o niej w ostatnich latach i miesiącach mówimy. Ona jest ogromnie ważna dla wzrastania w wierze, wtajemniczenia w Kościół, w modlitwę i sakramenty. Gorąco proszę, byśmy sobie wszyscy uświadomili, ile jeszcze mamy w tej dziedzinie do zrobienia, żeby Kościół w każdej parafii żył we wspólnotach ludzi młodych. Nie tylko w tych, gdzie przygotowujecie się do sakramentu bierzmowania, ale we wspólnotach młodych, którzy chcą wzrastać w wierze - mówił na zakończenie kard. Kazimierz Nycz.