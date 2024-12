Dobro na tle zła

Był to Wilm Hosenfeld, który walczył podczas I wojny światowej w piechocie, a później był wiejskim nauczycielem zachęcającym uczniów do samodzielnego myślenia i szlachetności. Miał żonę i piątkę dzieci. Zafascynował się Hitlerem. Wstąpił do NSDAP. Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany. Służył w Pabianicach i Węgrowie. W Warszawie zarządzał obiektami sportowymi na Torwarze. Pomagał Polakom i Żydom. Uratował Władysława Szpilmana. Biskupowi Szlagowskiemu przekazał znalezioną po upadku Powstania Warszawskiego złotą monstrancję. Poznajemy go bliżej przez m.in. listy do żony, w których pisał o miłości do całej rodziny i mocnej wierze w Boga, która dawała mu siły do bycia dobrym człowiekiem w trudnych czasach.

„Od kilku lat chciałam zmierzyć się z historią kapitana Wilma Hosenfelda, bohatera słynnej sceny z filmu »Pianista« Romana Polańskiego – oto w ruinach Warszawy Niemiec ratuje Żyda, słynnego polskiego kompozytora, Władysława Szpilmana. Zaczęłam zadawać pytania: kim był ów człowiek w mundurze Wehrmachtu? Czy okazana pomoc była jednorazowym zrywem człowieczeństwa? Jeśli zło jest banalne, to jakie jest dobro? Odpowiedzi przeszły najśmielsze oczekiwania – tak narodził się »Król Olch«, najbardziej osobista z moich książek” – pisze na pierwszych stronach autorka, a na okładce Andrzej Szpilman ocenia: „Świetnie napisane. Dowiedziałem się więcej o człowieku, który uratował mojego Ojca”.

Magdalena Ogórek rozmawia też z córką Wilma Hosenfelda. Starsza już teraz kobieta opowiada m.in., że w filmie aktor odgrywający rolę jej ojca mówi do Władysława Szpilmana „Żydzie”. „Ojciec nigdy, by tak nie powiedział” – komentuje.

Książka jest właściwie biografią równoległą dwóch oficerów noszących niemiecki mundur: wspomnianego Hosenfelda i zbrodniarza wojennego Ottona von Wächtera, od którego „Król Olch” się rozpoczyna. Ma się ochotę te strony przeczytać jak najszybciej, szczególnie jeśli ktoś zna „Listę Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków” i „Kat kłania się i zabija”.

W sobotę 30 listopada podczas XXXII Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na stoisku wydawnictwa Zona Zero Magdalena Ogórek o godz. 13 będzie podpisywała swoją książkę.

Wieczór autorski „Króla Olch” zaplanowano 4 grudnia o godz. 18 w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Rozmowę z Magdaleną Ogórek poprowadzi Michał Adamczyk.

Wydawnictwo Zona Zero ufundowało dla Czytelników 3 egzemplarze książki z autografami autorki.

