Manifestacja w obronie dzieci

Manifestacja „TAK dla edukacji! NIE dla deprawacji!” jest odpowiedzią na już wprowadzone przez MEN zmiany w systemie nauczania oraz te zapowiadane od przyszłego roku szkolnego. Protestujący sprzeciwiać się będą antyrodzinnej seksualizacji w ramach planowanego obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, wynaradawianiu uczniów poprzez wyrzucanie bohaterów z podstawy programowej, obniżaniu poziomu edukacji przez ograniczanie prac domowych i wdrażanie edukacji włączającej, przeciwko ograniczaniu praw rodziców i nauczycieli oraz przeciwko produkowaniu taniej siły roboczej zamiast świadomych, dojrzałych Polaków.

- Chcemy dobrej szkoły, zbudowanej na tradycyjnych wartościach, uczącej umiłowania ojczyzny i pracy nad sobą - mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Rodzice i nauczyciele szczególnie mocno sprzeciwiają się wprowadzeniu od 1 września 2025 roku obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, który postrzegają jako wyraźną deprawację młodego pokolenia. Podkreślają, że ojciec i matka mają prawo zagwarantowane w Konstytucji RP do wychowywania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami, bez narzucania zasad przez państwo. Chcą, by nowy przedmiot nie został w proponowanym kształcie wprowadzony do podstawy programowej. Zachęcają do masowego oporu rodziców.

- Dzieci w szkole podstawowej będą informowane, choć do końca nie wiemy w jakim kluczu, że zachowania autoseksualne są w normie medycznej, będzie im mówione o różnych orientacjach psychoseksualnych, różnych modelach rodziny. Podnosimy, że nie ma tu osadzenia seksualności w kontekście miłości, odpowiedzialności czy małżeństwa. Zycie seksualne jest ujęte tylko w kategorii zdrowia, a przecież jest to sfera delikatna - dodaje Agnieszka Pawlik-Regulska ze stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności”.

Nowy przedmiot będzie oscylował także wobec zagadnień aborcji, inicjacji seksualnej czy antykoncepcji i dlatego rodzice obawiają się, jak takie tematy będą prowadzone, kto będzie je wykładał i w jaki sposób.

"Wszyscy są zaszokowani, że ta szkolna deprawacja ma być obowiązkowa, a promocja do kolejnej klasy będzie uzależniona od przyswojenia wiedzy o masturbacji, homoseksualnych praktykach i »różnych rodzajach rodzin«… W toku rozpalającej się dyskusji ministrowie rządu Donalda Tuska porzucili już nawet fałszywą i wprowadzającą w błąd nazwę nowego przedmiotu! Minister ds. równości Katarzyna Kotula wprost nazwała nowy, obowiązkowy przedmiot »edukacją seksualną«” - pisze mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris.

Organizatorzy manifestacji przygotowali gotowe pisma i zagadnienia, z którymi świadomi rodzice mogą pójść na spotkania rady rodziców w szkole czy do dyrektora placówki i przedstawić swoje obawy. Wzory będą dostępne od 1 grudnia.



Na niedzielnej manifestacji na pl. Zamkowym będą goście z zagranicy: Gabriele Kuby z Niemiec, autorka książek „Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności” i „Rewolucja genderowa: nowa ideologia seksualności”, Leni Kesselstatt z austriackiego ruchu oporu rodzicielskiego, Tony Rucinski z Wielkiej Brytanii, zrzeszony w Coalition for Marriage, oraz Ante Bekavac z Chorwacji reprezentująca Alliance Defending Freedom International.

Manifestację uświetni występ Jana Pietrzaka, Jerzego Zelnika oraz happening w wykonaniu Nauczycieli dla Wolności i zaprzyjaźnionych rekonstruktorów i „żywy znak” w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego „Polonia Restituta” i Stowarzyszenia FORT.

Głos zabiorą: prof. Jan Żaryn, dr Waldemar Jakubowski (NSZZ „Solidarność"), dr Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN), Marek Grabowski (Fundacja Taty i Mamy), Hanna Dobrowolska (Ruch Ochrony Szkoły), Agnieszka Pawlik-Regulska („Nauczyciele dla Wolności”), Marcin Perłowski (Centrum Życia i Rodziny), Magdalena Czarnik („Rodzice Chronią Dzieci”), Bartosz Kopczyński (Towarzystwo Wiedzy Społecznej), Łukasz Bernaciński (Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris), Sławomir Skiba (Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi), oraz red. Jan Pospieszalski.

Podczas manifestacji będzie można także złożyć podpis pod obywatelską inicjatywa ustawodawczą chroniącą dzieci przed dostępem do pornografii w internecie.

Organizatorami protestu są Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.