Ambasadorzy polskiej historii poszukiwani

W jego ramach przewidziano m.in. pomoc w przygotowaniu wydarzeń w ciągu całego roku, obsługiwanie spotkań z kombatantami, inwentaryzację grobów weteranów, porządkowanie mogił, wprowadzanie danych do bazy straty.pl, udział w pracach poszukiwawczo-ekshumacyjnych ofiar komunistycznego i niemieckiego terroru, realizację działań promocyjnych, uczestnictwo w uroczystościach, redakcję tekstów historycznych czy dokumentowanie relacji świadków historii.

Wolontariat można realizować m.in. w biurze edukacji, archiwum, Centralnym Przystanku Historia, biurze wydarzeń kulturalnych czy w zespole nowych technologii.

Program zaprezentował dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN w Centralnym Przystanku Historia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, kierując go szczególnie do osób młodych, dla których wolontariat mógłby być wstępem do przyszłej aktywności zawodowej i społecznej.

- Wolontariat przygotowuje młodych ludzi do wyzwań, które czekają na nich w przyszłości, ale pozwala też rozbudzać głębsze zainteresowania. W tym wypadku dotyczy to najnowszej historii Polski, ale także miejsca Polski w ujęciu międzynarodowym - mówił.

Wyjaśnił, że program gwarantuje też zapoznanie się z funkcjonowaniem Instytutu Pamięci Narodowej jako ważnej instytucji państwa polskiego i pracą poszczególnych biur.

- W każdym z tych biur chętnie przyjmiemy ludzi młodych, którzy chcieliby pogłębiać swoje zainteresowania historyczne, ale też poznawać, jak funkcjonują poszczególne piony Instytutu Pamięci Narodowej. Chcemy, aby młodzi ludzie byli ambasadorami polskiej historii, Instytutu Pamięci Narodowej. Opowiadali w swoich środowiskach o naszej instytucji, o tym, że warto przyjść do nas, zaangażować się w naszą działalność i zostać „młodzieżowym ambasadorem polskiej historii” - zachęcał Karol Polejowski.

Adam Stefan Lewandowski, zastępca dyrektora Biura Prezesa IPN, pomysłodawca i koordynator projektu, zapraszał do udziału w wolontariacie także ludzi dojrzałych, doświadczonych, społeczników, osoby o różnych profesjach, które chcą współtworzyć środowisko wolontariuszy pamięci narodowej.

- Wolontariat u nas to służba idei państwa polskiego, służba historii, służba niepodległości, służba weteranom i służba drugiemu człowiekowi. Zapraszamy też osoby, które w swoim życiu miały już jakąś przygodę z historią czy z innymi dziedzinami życia społecznego. Zapraszamy tych, którzy razem z nami chcą tworzyć politykę pamięci historycznej. Szukamy ludzi o wszystkich profesjach - zapraszał.

Miejscem realizacji wolontariatu będzie obszar działania Centrali IPN w Warszawie. Osoby spoza Warszawy chcące zostać wolontariuszami proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem wolontariatu Karoliną Kanownik (wolontariat@ipn.gov.pl).

Formalnymi warunkami przystąpieniu do programu jest ukończone 18 lat i wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/form/add586,Formularz-aplikacyjny-kandydata-na-wolontariusza-w-Instytucie-Pamieci-Narodowej-.html.