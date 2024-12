Kard. Nycz: Nie mówię "żegnam"

Słowo kard. Kazimierza Nycza w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest odczytywane na wszystkich Mszach św. w parafiach archidiecezji warszawskiej. Dotyczy zbliżającego się ingresu nowego arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa, ale stanowi też podziękowanie wobec wielu środowisk za owocną współpracę przez prawie 18 lat.

SŁOWO KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA PRZED INGRESEM DO ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ NOWEGO ARCYBISKUPA

Bracia i Siostry,

Drodzy Diecezjanie i Wszyscy Mieszkańcy Archidiecezji!

Już za tydzień odbędzie się oczekiwany ingres, to znaczy uroczyste wejście do archikatedry nowego arcybiskupa metropolity – arcybiskupa Adriana Galbasa. Jak już wszyscy wiemy, 4 listopada 2024 roku został on zamianowany przez papieża Franciszka. Przychodzi z Katowic jako młody, ale już doświadczony biskup w Ełku i na Śląsku. Ingres arcybiskupa będzie ważnym wydarzeniem dla Kościoła warszawskiego, ale myślę, że także ważnym dla Warszawy i jej mieszkańców oraz wszystkich pełniących funkcje społeczne, gospodarcze, polityczne, naukowe i kulturalne. Rozpocznie on nowy etap nie tylko życia archidiecezji, lecz także współpracy państwa i samorządów z Kościołem warszawskim. Współpracy życzliwej, choć autonomicznej, w duchu nauki Soboru Watykańskiego II.

Dlatego dziś, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pragnę wszystkich zaprosić do naszej archikatedry na ingres, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 14 grudnia br.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia odsyła nas do początku historii zbawienia, którą kochający Bóg zaplanował i zaczął realizować zaraz po grzechu pierworodnym, zapowiadając Zbawiciela. Przywilej niepokalanego poczęcia to zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego. Wtedy historia zbawienia nabrała przyśpieszenia, a wyrazem tego były słowa, które wypowiedziała Maryja przy zwiastowaniu: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. To był nowy początek. Przyjście nowego arcybiskupa, to także nowy początek archidiecezji warszawskiej.

W związku z tym pragnę również, jako ustępujący metropolita, skorzystać z okazji i podziękować wszystkim za prawie 18 lat wspólnej drogi z Kościołem warszawskim w kierunku Boga i ludzi, którym Kościół pragnie służyć przede wszystkim w dziele budowania królestwa Bożego już przez doczesne życie rodzin, wspólnot, grup społecznych i zawodowych. W praktyce jest to droga miłości Boga i bliźniego, gdyż miłość jest najważniejszym wyzwaniem Ewangelii.

Najpierw pragnę podziękować wszystkim wiernym, ochrzczonym, którzy stanowią Kościół w parafiach i wspólnotach. Wszystkim, których więź z Chrystusem i parafią jest głęboka i żywa. Dziękuję też tym, których często spotykałem w Warszawie, a którzy z różnych powodów już nie identyfikują się z Kościołem. Zawsze podziwiałem to, że motywację do czynienia dobra wywodzą ze źródeł pozaewangelicznych.

W tym słowie pragnę też podziękować politykom kolejnych parlamentów i rządów oraz samorządów. Zawsze była to współpraca owocna dla dobra Polski, Warszawy i Kościoła. I takiej współpracy życzę i archidiecezji, i mojemu następcy.

Dziękuję bardzo serdecznie ludziom nauki licznych warszawskich uczelni, szkół średnich i podstawowych, ludziom kultury i sztuki.

Na końcu słowa podziękowania kieruję do księży diecezjalnych i osób życia konsekrowanego. Pan Jezus ustanowił ich jako przewodników w drodze Kościoła, ludu Bożego, aby szli czasem na przodzie, a czasem na końcu owczarni, tak jak dobry pasterz. Za wszystko dziękuję księżom proboszczom, wikariuszom, rezydentom. Również publicznie dziękuję moim współpracownikom w kurii, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Katolickiej oraz w obu seminariach duchownych – Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym i Misyjnym Seminarium Redemptoris Mater. Jednocześnie proszę – módlmy się stale o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Zawsze pamiętałem o środowiskach, które niejako oddzielnie urzeczywistniają Kościół, tworząc wspólnoty o charakterze intelektualnym, charyzmatycznym, wychowawczym, takie jak szkoły katolickie i społeczne, Caritas w parafiach i diecezji. Serdecznie myślę o Laskach z całym dziełem, o Klubie Inteligencji Katolickiej z sekcją rodzin na czele, o „Więzi”. Niech nowi błogosławieni ostatnich kilkunastu lat – bł. kardynał Stefan Wyszyński i bł. Jerzy Popiełuszko – wspierają wszystkie dzieła Kościoła warszawskiego.

Bracia i Siostry!

Zapraszam serdecznie, w imieniu księdza arcybiskupa Adriana i swoim, na uroczysty ingres do naszej archikatedry, który odbędzie się w sobotę 14 grudnia. Ponieważ nie wszyscy zmieszczą się w archikatedrze, proszę o intensywną modlitwę za Kościół warszawski i jego nowego arcybiskupa we wszystkich parafiach i wspólnotach.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Nie żegnam się, gdyż ufam, że Pan Bóg jeszcze jakiś czas pozwoli mi mieszkać z Wami jako biskup senior. Wszystkim z serca błogosławię.

Kazimierz Kardynał Nycz

Administrator Apostolski

Archidiecezji Warszawskiej".