Miłosiernie przez 400 lat

Obchody jubileuszu zainaugurowała Msza św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. Pawła Holca CM, przełożonego Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, który w kazaniu przypomniał, że pierwsi misjonarze przybyli do Polski na zaproszenie Marii Ludwiki Gonzagi i jej męża Jana Kazimierza w 1651 roku i zamieszkali w ofiarowanym przez królową drewnianym domku z ogrodem na terenie parafii Świętego Krzyża w Warszawie.

– Wtedy mieścił się on na przedmieściach miasta. Minęło zaledwie 26 lat od powołania nowej wspólnoty zakonnej w Kościele – Zgromadzenia Księży Misjonarzy, którego celem miała być misja rozumiana jako ewangelizacja ubogich i formacja duchowieństwa, stad oficjalna nazwa Zgromadzenie Misji, Congregacio Missionis – mówił ks. Holc.

Przypomniał, że w 1864 roku za wspieranie powstania styczniowego zgromadzenie razem z innymi zostało skasowane ukazem carskim i odrodziło się w Krakowie, by po pewnym czasie wrócić do Warszawy.

Odnosząc się do jubileuszu wskazał, że jest to przede wszystkim dziękczynienie Bogu za założyciela św. Wincentego a Paulo, patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim.

– To także dziękczynienie za wszelkie dobro, które na przestrzeni ostatnich czterech wieków zrodziło się z jego duchowości. Cieszy nas, że jubileusz wpisuje się w Rok Święty, co jeszcze bardziej podkreśla naszą misję z Kościołem i dla Kościoła – zauważył ks. Holc.

Podkreślił, że gorliwość św. Wincentego zaowocowała powstaniem innych wspólnot: sióstr miłosierdzia, czyli szarytek, Stowarzyszenia Miłosierdzia, Apostolatu Maryjnego, Konferencji św. Wincentego, Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej i Młodzieży Misjonarskiej.

Mówił też, że uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest sposobnością do nawiązania do objawień Maryi nowicjuszce s. Katarzynie Labouré, które miały miejsce w Paryżu w 1830 roku.

– Do dziś kaplica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy paryskiej ulicy jest jednym z niewielu miejsc w stolicy Francji, w którym tłumnie gromadzą się i modlą wierni. Szczególnym darem od Matki Najświętszej jest Cudowny Medalik. Sama Maryja nakazała go wybić według okazanego wzoru, zapewniając, że wszyscy, którzy go będą go nosić dostąpią wielu łask. Na nim widnieje tekst modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To przesłanie Maryi i ta modlitwa prowadzą nas do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia – przypomniał przełożony misjonarzy, zauważając, że to sama Maryja chciała poprowadzić ludzi do przyjęcia dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu.

– Dla nas, wspólnot wincentyńskich, to wyróżnienie, że poprzez jedną z nas, s. Katarzynę, mogliśmy i nadal możemy stać się pomocnikami Maryi w głoszeniu jej Niepokalanego Poczęcia – dziękował ks. Holc.

Na zakończenie kazania prosił Boga, by wszyscy duchowi synowie św. Wincentego a Paulo byli wierni jego dziedzictwu i rozwijali je, rozeznając znaki czasu w pełnym zawierzeniu Bożej opatrzności.

Jubileusz 400-lecia dotyczy całego świata. Kolejnym jego punktem w naszym kraju będzie sympozjum „Misja – miłosierdzie – formacja” w Krakowie od 25 do 27 stycznia oraz Eucharystia pod przewodnictwem Antonia Guido Filipazzi, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W Warszawie 26 kwietnia w bazylice Świętego Krzyża zostaną wręczone statuetki jubileuszowe dla wyróżnienia osób związanych z charyzmatem misjonarzy. W Krakowie 4 maja spotka się młodzież wincentyńska, a od 29 czerwca do 2 lipca w Piekarach zaplanowano festiwal młodych Vincentiana. Zaraz po nim, od 4 do 6 lipca w Piekarach odbędzie się spotkanie Rodziny Wincentyńskiej „Urodziny Misji”, którego gościem będzie m.in. generał ks. Tomaž Mavrič CM; 13 i 14 września w Iłowie będzie festyn, a 28 września w Bydgoszczy „Dzień ubogiego”. Zabrzmi też oratorium o św. Wincentym z muzyką Pawła Tylki i tekstem ks. Konrada Jaworeckiego CM w parafii Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Msza św. na za zakończenie jubileuszu zostanie odprawiona 29 listopada 2025 roku w sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy.

Przygotowano też wystawę okolicznościową, która będzie przewożona po parafiach.

W ramach jubileuszu w Paryżu zostanie rozegrany turniej dla LSO „Puchar Wizytatora” od 22 do 26 lipca oraz odbędzie się spotkanie młodych konfratrów z Europy, również w Paryżu.

Jubileusz 400 lat istnienia Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo przebiegnie pod hasłem "Przyobleczcie się w Ducha Jezusa Chrystusa".

Założycielem zgromadzenia był św. Wincenty a Paulo, który żył we Francji w XVII wieku. Już jako kapłan przeżył głębokie nawrócenie, które otworzyło mu oczy na duchowe i materialne ubóstwo mieszkańców wsi. Dlatego, wraz z kilkoma kapłanami, zaczął chodzić od wioski do wioski, katechizować, ewangelizować, zachęcać do spowiedzi generalnej. Tak zrodziły się misje i wspólnota misjonarzy. Równocześnie z wielką wrażliwością tworzył nowe formy pomocy, np. bractwa miłosierdzia. Wierzył, że miłość do Boga wyraża się w konkretnej trosce o bliźnich – szczególnie najbardziej opuszczonych. Organizował szpitale, opiekę nad sierotami, pomoc ofiarom wojen, wspierał więźniów i bezdomnych. Jego metody pracy z potrzebującymi, takie jak współpraca z wolontariuszami i tworzenie systemów pomocy, pozostają inspiracją do dziś. Razem ze św. Ludwiką de Marillac jest także założycielem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.